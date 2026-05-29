La jugada nada inteligente de Leire Díez: borraba sus mensajes con Cerdán pero los comentaba con el expresidente de la SEPI

Los detalles A pesar de que una decía ser periodista y el otro que no la había hecho cargo alguno, los whatsapps de la fontanera con Vicente Fernández han puesto en evidencia tanto a una como al otro.

Los mensajes de Leire Díez han sido cruciales en la investigación que mantiene en vilo a Ferraz. Díez compartió conversaciones con Vicente Fernández, ex presidente de la SEPI, sobre sus intercambios con Santos Cerdán, revelando información que ambos intentaron ocultar. A pesar de borrar mensajes con Cerdán, los intercambios con Fernández han sido determinantes para los investigadores. En estos mensajes, Díez menciona un viaje urgente a Madrid por instrucciones de Cerdán, tras la carta de reflexión de Pedro Sánchez, para discutir cómo frenar procedimientos judiciales contra el PSOE. Además, Díez expresó dudas sobre recibir pagos a través de Gaspar Zarrías, prefiriendo otra vía.

Los mensajes de Leire Díez han sido clave para la investigación del caso que tiene más que pendiente a todos en Ferraz. Los mensajes que ha compartido con Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, sobre sus conversaciones con Santos Cerdán. Unas que borraba, pero que al comentarlas con Fernández han quedado completamente al descubierto para los investigadores.

Y es que en ellos se ve tanto a Cerdán como a Díez quedando en evidencia. A una Díez que negaba ser algo más que una periodista y a un Cerdán que afirmó que no había hecho encargo alguno. Ahora, a pesar del borrado de los mensajes entre ambos, los que no borró con el expresidente de la SEPI han sido la única y gran pista para establecer la relación entre ambos.

Con conversaciones que no dejan lugar a dudas. "Me voy de urgencia a Madrid. Me ha enviado Santos, tenemos información que ayudaría al presidente", expresaba Díez en un mensaje.

Reunión que se produjo justo un día después de la carta de reflexión de Pedro Sánchez y en la que hablaron de torpedear los procedimientos judiciales contra el PSOE en unos encargos que el exsecretario de organización de Ferraz canalizaba a través de la empresa de Gaspar Zarrías, otro exdirigente socialista.

"Estaba pensando que lo que me quiere pagar Santos lo podría hacer a través de Andalukadi directamente, ¿no?", se cuestionaba la fontanera del PSOE.

Porque lo de Zarrías parecía no convencerla demasiado: "No sé si me gusta que lo hagan a través del despacho de Gaspar".

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