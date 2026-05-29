La Kitchen sí que era cierta, "salvo alguna cosa": así clonó la trama los móviles de Bárcenas y presionó a Morocho, la "bestia negra del PP"

Entre líneas El chófer de Bárcenas presuntamente clonó sus móviles y iPad para que la trama volcase sus comunicaciones con Rajoy, entre las que estaba el famoso mensaje "Luis, sé fuerte".

La operación Kitchen, orquestada en 2013 por el Ministerio del Interior, buscaba espiar al extesorero del PP, Luis Bárcenas, accediendo a sus dispositivos electrónicos. Sergio Ríos, chófer de Bárcenas, presuntamente participó en el clonado de sus móviles y un iPad, obteniendo comunicaciones con Mariano Rajoy. El inspector Manuel Morocho, clave en las investigaciones sobre la Gürtel, denunció presiones para no mencionar a Rajoy en sus informes policiales. Durante su declaración, Morocho reveló que la operación carecía de autorización judicial y detalló cómo se desmanteló su grupo de investigación, enfrentándose a presiones y ofertas para abandonar su puesto.

Uno de los operativos más importantes de la operación Kitchen fue conseguir acceso a los dispositivos electrónicos de Luis Bárcenas. Era clave para lograr con éxito el presunto espionaje orquestado en 2013 por el Ministerio del Interior para robar información al extesorero del PP sobre dirigentes del partido.

Según las investigaciones, en un restaurante del centro de Madrid, dos agentes pidieron una mesa con enchufe y sacaron un ordenador mientras esperaban la llegada del comisario, Enrique García Castaño, y de Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas que presuntamente sirvió de topo.

Como cuenta el periodista de 'El Mundo', Esteban Urreiztieta, uno de los elementos más importantes en los que habría participado Sergio Ríos fue el clonado de los móviles y un iPad de Bárcenas. Hicieron un volcado y ahí estaban, entre otras cosas, todas sus comunicaciones con Rajoy con mensajes como el famoso "Luis, sé fuerte" o "hacemos lo que podemos".

"Todo ese material, sin orden judicial, fue intervenido por la Policía para un uso completamente irregular", ha subrayado Urreiztieta.

Las presiones a Morocho

Otro personaje clave en todo este caso fue el inspector Manuel Morocho que, según ha relatado, recibió la orden de no mencionar a Mariano Rajoy en los informes policiales sobre la Gürtel.

Morocho fue durante mucho tiempo un agente incómodo para el PP. Como ha explicado Pedro Águeda, periodista de 'elDiario.es', a laSexta Columna, "su trabajo, sus informes, sus atestados eran demoledores para el PP". Por tanto, ha añadido, "se convirtió en una pieza muy preciada para la brigada política y los dirigentes del Ministerio del Interior.

"Era la bestia negra del PP", declaró el propio Morocho, inspector de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), en el juicio a la Kitchen. El policía recordó que el propio ministro Jorge Fernández Díaz manifestó públicamente que él "era un elemento incontrolado en la UDEF".

Durante su declaración en la Audiencia Nacional, Morocho detalló la existencia de una "operación policial sin autorización judicial" sobre Luis Bárcenas y su entorno. Además, denunció que "se desmanteló el grupo" encargado de las pesquisas.

"Fue una estrategia buscada", expuso, incidiendo en que algunos agentes de la unidad recibieron ofertas de puestos de trabajo "mejores", con mejor remuneración y más "singularizados", y que, en consecuencia, no pudo retener "a nadie".

Además, relató que cuando el comisario Eugenio Pino le presentó, Fernández Díaz habría dicho "y tú, ¿qué haces aquí, si tendrías que estar muerto?".

Censura del nombre de Rajoy

Aprovechando su declaración en Kitchen, contó otro tipo de presiones para que no incluyera a altísimos cargos del PP en sus informes. Urreiztieta ha incidido en que, entre las órdenes que le dieron estaba, por ejemplo, que el nombre de Mariano Rajoy no apareciera en el cuerpo del informe que analizaba los papeles de Bárcenas.

"Es una persona singular que se individualizó expresamente que esa persona no saliera", expuso ante la Audiencia Nacional. El propio expresidente del Gobierno ha reconocido que todo lo que aparecía alrededor de su nombre en la trama Gürtel "no es cierto, salvo alguna cosa".

En este sentido, como ha subrayado Águeda, "el propio Morocho ha contado cómo le hacían advertencias por toda la cadena de mando que tenía por encima. Desde su jefe más inmediato hasta el máximo responsable operativo de la Policía, participaron, según Morocho, en esas presiones".

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