Posible acuerdo entre EEUU e Irán sobre el bloqueo de Ormuz y con la duda del programa nuclear

Donald Trump con Marco Rubio y Pete Hegseth en la reunión de gabinete en la Casa Blanca

Entre líneas Trump ha concluido, sin llegar a ninguna conclusión, la reunión con su equipo en la que iba a tomar "una decisión final" sobre Irán.

La expectativa sobre un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán persiste tras la reunión sin resultados de Donald Trump con su equipo en la Casa Blanca. Aunque Trump afirmó que el pacto está cerca y que Irán desea acabar con la guerra, aún no ha tomado una decisión definitiva. Teherán ha desmentido las declaraciones de Trump, afirmando que el acuerdo "aún no se ha finalizado" y calificando sus afirmaciones como una "victoria ficticia". En cuanto al programa nuclear, las fuentes iraníes aseguran que el memorándum no incluye la destrucción de materiales nucleares, contradiciendo a Trump. Las negociaciones continúan, con puntos aún estancados.

La expectación sobre un posible pacto entre Estados Unidos e Irán se mantiene, después de que el presidente Donald Trump haya terminado sin acuerdo la reunión con su equipo en la Casa Blanca. Una reunión en la que, afirmó el viernes, iba a tomar una "decisión final" sobre el conflicto.

Según ha informado 'The New York Times', que cita a un alto cargo de la Administración, Trump ha estado cerca de dos horas en la sala de crisis, debatiendo con su equipo los próximos pasos a seguir en la guerra. No obstante, de momento no habría tomado ninguna decisión.

El republicano lleva semanas repitiendo la proclama de que el pacto está muy cerca y que Irán se "muere" por acabar con la guerra. Este viernes, también confirmó las informaciones de que el equipo negociador de EEUU había llegado a un preacuerdo con el de Irán y que, supuestamente, solo quedaba que él diese el visto bueno.

Antes de reunirse en la Casa Blanca, Trump afirmó en una publicación en Truth Social que EEUU desenterrará el uranio enriquecido de Irán, en coordinación con las autoridades de ese país y bajo la supervisión de la Organización Internacional de Energía Atómica, y lo destruirá.

Además, insistió en que la República Islámica "debe comprometerse a no poseer jamás un arma nuclear ni una bomba atómica" y a la reapertura sin peajes del estrecho de Ormuz.

Desconfianza de Teherán

Como viene siendo habitual desde que se iniciaron las negociaciones, mediadas por Pakistán, Teherán ha desmentido las declaraciones de Trump. Si bien reconoce que "se ha alcanzado un entendimiento político" entre ambos gobiernos, subraya que el acuerdo "aún no se ha finalizado".

Fuentes iraníes han indicado a la agencia 'FARS' que el acuerdo se encuentra "en la fase final de ratificación" en Irán, pero que aún no se ha tomado una decisión definitiva. Es decir, que no dependería únicamente de lo que dicte Trump. Han reprochado que el presidente estadounidense cuenta "una mezcla de verdad y mentira" en lo que califican como un "intento de presentar una victoria ficticia".

En este sentido, una fuente oficial iraní ha declarado a 'Al Jazeera' que nada puede considerarse "finalizado" con EEUU, ya que su equipo "carece de un marco profesional o moral definido, es caprichoso y cambia constantemente sus exigencias".

Esas mismas fuentes han indicado que Teherán reabrirá el estrecho de Ormuz cuando se levante el bloqueo estadounidense y que lo hará bajo sus propios términos. Según 'Al Jazeera', el régimen iraní podría imponer medidas para la navegación por ese paso, como la supervisión e inspección de buques.

Sin negociaciones sobre las armas nucleares

Sobre el armamento nuclear y el uranio enriquecido, la gran línea roja marcada por Trump y con la que justificó los ataques del 28 de febrero, las fuentes citadas por 'FARS' han aseverado que el memorándum de entendimiento "no incluye ninguna disposición sobre la destrucción de materiales nucleares".

Además, han destacado que la afirmación del estadounidense a este respecto es "fundamentalmente infundada".

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, se ha pronunciado en la misma línea. Ha declarado en la televisión estatal iraní que su gobierno aún no ha llegado a ningún acuerdo con EEUU y ha subrayado que "en este momento, estamos centrados en poner fin a la guerra; no estamos negociando sobre el programa nuclear iraní".

Asimismo, ha defendido que la gestión del estrecho de Ormuz debe ser decidida entre Irán y Omán.

El régimen iraní también ha apuntado que el memorándum de entendimiento al que habrían llegado ambos países incluye "el pago inmediato de 12.000 millones de dólares" procedentes de los activos congelados de Irán. Trump no ha hablado mucho sobre este asunto, aunque en su publicación de Truth ha dejado claro que "no se intercambiará dinero hasta nuevo aviso".

Las negociaciones siguen en los dos países y los acercamientos parecen producirse, aunque de momento parece que hay puntos que siguen estancados, mientras Washington libra la batalla del relato.

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