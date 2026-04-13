Marc Giró contará con Yolanda Ramos, Nacho Duato y Pepe Colubi como colaboradores en su ‘Cara al Show’

El contexto:Además de con el monólogo reivindicativo de Marc Giró, el programa contará con diversas secciones y la participación de colaboradores como Yolanda Ramos, Pepe Colubi o Nacho Duato, que se estrena en esta faceta televisiva.

Marc Giró se prepara para su debut en laSexta con "Cara al Show", un programa semanal de entrevistas que combinará actualidad y entretenimiento. Este formato, que se emitirá en Prime Time, contará con monólogos reivindicativos de Giró, entrevistas a celebridades y la participación de colaboradores como Yolanda Ramos y Pepe Colubi. Inspirado en los late shows norteamericanos, el programa se compromete con la inclusión y diversidad. Giró, ganador del Premio Iris a Mejor Presentador, se une a un destacado equipo de comunicadores en laSexta, que celebra su 20 aniversario consolidándose como la tercera cadena privada más vista de España.

Ya queda menos para el esperado estreno de Marc Giró en laSexta. La cadena de Atresmedia ha presentado este lunes en Madrid 'Cara al Show', un nuevo programa de entrevistas en el que el aclamado presentador abordará la actualidad con su inconfundible tono crítico y desenfadado. El formato, que se emitirá de forma semanal, ultima los detalles para su estreno muy pronto en el Prime Time de laSexta.

Reciente ganador del Premio Iris a Mejor Presentador, Marc Giró es actualmente una de las caras más reconocibles y apreciadas del sector gracias a su talento, estilo único, carisma y larga trayectoria profesional. El presentador aterriza en laSexta dispuesto a dejar su huella de la mano de un formato hecho a su medida, en el que no faltarán los personajes y celebridades de primer nivel, el análisis más irreverente y reivindicativo, y el humor que tanto le caracteriza.

Con estos ingredientes, 'Cara al Show' desembarca muy pronto en laSexta siendo fiel al ADN de la cadena. Una identidad propia basada en combinar la actualidad y el entretenimiento de forma única e innovadora, y que se lleva forjando a lo largo de 20 años de historia. En este tiempo, esta manera inconfundible de hacer televisión ha llevado a laSexta a afianzarse como la tercera cadena privada más vista de nuestro país, un liderazgo sobre su principal competidor que continúa vigente en la actual temporada y que aspira a seguir revalidándose de la mano de grandes apuestas como esta.

'Cara al Show' es una producción de Atresmedia en colaboración con Minuto de Barras. Además de en laSexta, el nuevo formato presentado por Marc Giró se podrá ver fuera de nuestras fronteras a través de Antena 3 Internacional y atresplayer Internacional.

Así es 'Cara al Show'

'Cara al Show' es un programa de entrevistas semanal en el que cada entrega abrirá con un monólogo reivindicativo a cargo del propio Marc Giró. Un arranque en el que nunca faltarán la perspectiva de género, la puesta en valor del feminismo, la defensa de los derechos LGTBIQ+ y la lucha contra el machismo y el racismo.

Después del monólogo, Marc entrevistará a dos celebrities A-list del ámbito cultural, del activismo social, la política o el deporte. Además, el espacio contará con diversas secciones y la participación de un variado equipo de colaboradores. Entre ellos, la inigualable Yolanda Ramos y el periodista y humorista Pepe Colubi, que analizarán el mundo con la ironía y el desparpajo que tanto les caracteriza; y el coreógrafo y bailarín Nacho Duato, que se estrena como colaborador en televisión.

El programa también incluirá las intervenciones improvisadas de Las Glorias Cabareteras (el tándem formado Marta Bernal y Gloria Martínez) y la música en directo de la Giró's Boys Band, un quinteto de jazz integrado por los músicos Jordi Blanch, Javi Vaquero, Marc Ferrer, Pepo Domènech y Marcos López. Y, como cierre, una actuación musical.

El espacio de 'Cara al Show', inspirado en los grandes late shows norteamericanos, será el primer plató adaptado de la televisión nacional e internacional, garantizando una accesibilidad real para los invitados, y reafirmando el compromiso del programa con la inclusión y la diversidad.

Marc Giró, el showman 'de moda' de la TV española

Nacido en Barcelona en 1974, Marc Girío es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona, y ha desarrollado buena parte de su carrera en el ámbito editorial y televisivo. En televisión, ha trabajado en formatos que han combinado actualidad, análisis social y entretenimiento, ganándose el cariño del público por su cercanía, ironía y sensibilidad. Ha sido colaborador habitual en diversos espacios de televisión y radio, destacando por su inconfundible personalidad en programas como 'Late Xou' (RTVE) o 'Està Passant' (TV3).

También trabaja en medios como RAC1, ha escrito tres libros ('Manual de bones maneres', 'Pijos' y 'Encara més Pijos'), y ha colaborado en publicaciones como Marie Claire o el Diari Ara. En el pasado, además, ha participado en diferentes espacios de Atresmedia, siendo colaborador de 'Zapeando' y 'Espejo Público', y presentando 'Feliz Año Neox'.

Entre otros muchos reconocimientos, Marc Giró ha recibido el Premi Nacional de Comunicació (2023) y el prestigioso Premio Ondas (2023). Además, el pasado mes de febrero fue el gran triunfador de los Premios Iris 2025, arrasando con cuatro galardones. Junto al mencionado Premio a Mejor Presentador, Giró también se alzó con los de Mejor Programa y Mejor Dirección por 'Late Xou', y con un Premio de la Prensa Especializada.

laSexta, un equipo inmejorable de comunicadores

Con 'Cara al Show', Marc Giró se suma en su nueva etapa profesional a un equipo de grandes presentadores y comunicadores de la talla de El Gran Wyoming, Sandra Sabatés, Alfonso Arús, Alberto Chicote, Antonio García Ferreras, Nuria Roca, Jordi Évole, Iñaki López, Cristina Pardo, Dani Mateo, Josep Pedrerol, Glòria Serra, José Yélamo, Ana Pastor, Helena Resano, Gonzo, Rodrigo Blázquez, Mamen Mendizábal, Joaquín Castellón, Ana Cuesta o Gotzon.

Un plantel inigualable al que, recientemente, se sumaba también Aimar Bretos. El periodista ultima la llegada de su primer programa para el Prime Time de la cadena, 'La noche de Aimar'.

laSexta, 20 años de entretenimiento con sello propio

Hace 20 años, laSexta llegó con una nueva forma de hacer televisión: más cercana, valiente y directa. Dos décadas después, mantiene intacta esa mirada propia, basada en el rigor, la innovación, la diversidad, el directo y una personalidad que la hace única. Un recorrido en el que ha demostrado que es posible hacer una televisión con carácter, compromiso y pasión por la actualidad y en la que el análisis convive con el entretenimiento, el humor, la ficción y el deporte.

Marc Giró se incorpora a laSexta coincidendo con la celebración de este 20 aniversario. En todo este tiempo, la cadena ha construido un sello de entretenimiento propio, reconocible y diferencial dentro del panorama televisivo. Formatos como 'El Intermedio', 'Zapeando', 'Aruser@s' o 'Lo de Évole' han consolidado una forma de hacer televisión donde la información y el entretenimiento conviven con naturalidad, marcando agenda y formando parte del debate social sin renunciar nunca al componente lúdico y accesible.

Así, a lo largo de estas dos décadas, laSexta ha logrado consolidar programas que se han convertido en auténticos hitos de la televisión y que trascienden su propio éxito. Marcas reconocibles que son referentes en sus ámbitos como 'Salvados', 'Pesadilla en la cocina', 'El Objetivo', 'Lo de Évole', 'Más vale tarde', 'Al rojo vivo', 'Jugones', 'El intermedio' o 'Aruser@s'.

Esta fórmula ha permitido a laSexta consolidarse como la tercera cadena privada más vista de nuestro país. laSexta acumula 13 años consecutivos por delante de su principal competidor, al que también se impone en la presente temporada. Además, ha logrado en marzo su mejor dato mensual desde junio de 2025, un 6,5%.

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