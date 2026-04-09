El vídeo de Rosalía cantando por primera vez con Carminho el fado 'Memória' en Lisboa

Rosalía ha sorprendido al interpreta por primera vez en un escenario junto a Carminho 'Memória', el fado que compusieron juntas en portugués. Así ha sido el momento en su concierto en Lisboa.

Rosalía ha cantando por sorpresa con Carminho un fado en Lisboa, Portugal. Las artistas han interpretado el tema 'Memória', que se encuentra en el último disco de la catalana, 'Lux'.

Además, en el ya tradicional confesionario que hace la artista sobre el escenario ha invitado a un creador de contenido chino, Marcelo Wang, que ha contado cómo sufrió el robo de su cartera en su viaje a Barcelona. Por otro lado, Rosalía le ha pedido que le enseñara a decir "es una perla" en chino.

"Pero, ¿el confesionario no es para contar algún secreto personal?, porque que le hayan robado la cartera...", pregunta Alfonso Arús en el vídeo, donde Angie Cárdenas destaca que que le roben la cartera en Barcelona "es lo más normal, no hace falta que vaya a un confesionario".

Los momentazos de Rosalía en sus conciertos

Rosalía protagonizó un bonito momento en este vídeo con un niño en uno de sus conciertos en Madrid. Y es que la artista catalana se percató de que el pequeño llevaba una pancarta y se acercó junto a él. "Eres mi mejor regalo de comunión", confesó el niño a la artista catalana, que le respondió lo "bonito" que era.

Además, una pareja invitó a Rosalía a su boda. "¿Me estás invitando a tu boda?, pero, ¿dónde te casas?", preguntó alucinada la cantante a la joven, que se quedó callada. "Ah, eso no lo dice porque va todo el mundo", bromeó Rosalía, que añadió: "Luego me cuentas más...".

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