Así es 'King Corp', el libro con el que Revilla se defiende ante el rey Juan Carlos I

A Miguel Ángel Revilla le han hecho falta menos de 24 horas para responder al rey Juan Carlos I, que decidía abrir el mes de abril con una demanda al expresidente Revilla por "expresiones injuriosas" y por la que exige 50.000 euros como indemnización por daños morales.

Según la denuncia del emérito, el expresidente de Cantabria habría lesionado su derecho al honor por las manifestaciones públicas que ha hecho contra Juan Carlos I en los últimos años. En concreto entre mayo de 2022 y enero de 2025. El emérito denuncia a Revilla por palabras como "corrupto" y otras tantas consideradas por la abogada del emérito como "graves calumnias, expresiones injuriosas, difamantes y oprobiosas que lesionan su derecho al honor".

El mediático expresidente de Cantabria recibía la noticia durante el rodaje de una película con Resines y Paz Padilla y ya cuenta con el apoyo de sus seres queridos, como sus hijas que defienden a su padre: "Papá no ha hecho nada. Papá vive en Astillero, no en Abu Dabi".

Con la seguridad de no haber hecho nada malo, Miguel Ángel Revilla aparecía en la mañana del 2 de abril para comparecer ante los medios de comunicación. Para sorpresa de la acusación, lejos de rectificar sus palabras, el cántabro expresaba su "rabia porque un inviolable demande a un ciudadano de a pie", según sus propias palabras, ante un acto que considera "injusto y mezquino".

Los libros de Miguel Ángel Revilla

Durante su comparecencia ante los medios, Revilla aprovechaba para mostrar algunos de sus libros. Con ellos sobre la mesa, recordaba aquel en el que le dedicaba su portada y unas 50 páginas: "Yo tengo una veneración por este hombre a partir de la noche del 23F cuando se colocó el uniforme y dijo 'a casa'. No hubo interrupción de la democracia. Yo se lo he valorado siempre y he reconocido el trabajo que hizo en la Transición, que fue muy importante".

Revilla saca sus libros 'Nadie es más que nadie' y 'Por qué pasa lo que pasa' durante su comparecencia.

Junto a 'Nadie es más que nadie' y 'Por qué pasa lo que pasa', Revilla mostraba otro libro del que no es autor. Se trata de 'King Corp. El imperio nunca contado de Juan Carlos I' de la editorial Libros del K.O.

"Hace poco ha salido este libro", explicaba Revilla durante su intervención, "aquí habla de una mafia, 'King Corporation', y dice 'el imperio nunca contado de Juan Carlos'... ¡Y no se han querellado! Lo que yo digo es lo que habéis publicado en todos los medios y que se puede comprobar que es cierto".

¿De qué habla el libro 'King Corp'?

Escrito por José María Olmo y David Fernández, periodistas, este libro realiza una profunda investigación periodística que lleva a destapar tramas inauditas del que por entonces fuera rey de España. Desde una supuesta hija secreta, hermanastra de Felipe VI, o la existencia de un yate 'picadero' en Barcelona.

Pero no solo de historias dignas de la prensa rosa consta este libro. Este trabajo de periodismo de investigación deja una crónica negra que habla un 'imperio' creado por Juan Carlos I, un 'imperio' que va más allá de España: de Panamá hasta Suiza, pasando por países del golfo Pérsico. En este imperio, dicen desde la editorial "nunca se acaba la liquidez".

'King Corp. El imperio nunca contado de Juan Carlos I' explica cómo Juan Carlos I acumuló centenares de millones de euros en diversos paraísos fiscales durante su reinado, llegando incluso a usar el patrimonio del Estado para su propio beneficio personal.

El libro se detiene en una época especialmente corrupta en España, donde personajes de la élite nacional engordaban su fortuna bajo el ala del que, por entonces, era rey. Junto a esa élite aparecen también narcos, abogados suizos o traficantes de armas. Personajes muy reales que parecen sacados de la ficción.

David Fernández y José María Olmo pudieron acceder en exclusiva a numerosos documentos bancarios, correos electrónicos, imágenes, incluso a diversas personas del entorno de Juan Carlos I que pudieron contrastar la información que iba apareciendo en esos archivos, además de revelar nuevas informaciones.

Así, el libro consigue mostrar las veces en las que el rey estuvo a punto de sentarse en el banquillo acusado de escándalos financieros y delitos judiciales. Pero no fue así.