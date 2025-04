Revilla expresa su "rabia porque un inviolable demande a un ciudadano de a pie": "Es injusto y mezquino"

El expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha calificado de "injusto y mezquino" la demanda interpuesta por Juan Carlos I, quien le acusa de lesionar su derecho al honor con expresiones injuriosas. Revilla, sorprendido por la demanda, señaló que se enteró mientras rodaba una película. En su defensa, argumentó que siempre ha sido crítico con la corrupción y los privilegios. Revilla destacó su decepción con el rey emérito tras conocerse sus escándalos fiscales y lamentó que Juan Carlos I no enfrente a la justicia debido a su inviolabilidad constitucional. Juan Carlos I solicita una indemnización de 50.000 euros y una rectificación pública por las palabras de Revilla, quien afirma no haber cometido delito alguno.

"Es injusto y mezquino". Así de tajante se ha mostrado el expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, tras la demanda de Juan Carlos I por lesionar su derecho al honor con "expresiones injuriosas y difamantes". Revilla, quien ha comparecido por primera vez tras conocer la demanda del emérito, se ha mostrado sorprendido con su decisión: "¿Por qué yo? ¿Por qué no al CNI?".

En su rueda de prensa, Revilla ha contado cómo se enteró de la noticia. El exmandatario cántabro recibió la noticia mientras participaba en el rodaje de una película junto a Antonio Resines y Paz Padilla. De hecho, Revilla estaba vestido de juez y grabando una escena en la que oficiaba un matrimonio cuando ha conocido la demanda de Juan Carlos I.

"Ahí estaba yo, vestido de juez, cuando me dijeron que abandonara el rodaje porque había una noticia importante. Me cayó de golpe", ha reconocido. De esta manera, ha confesado que "no es cualquier cosa enfrentarse a una demanda del que ha sido jefe de Estado".

Así, Revilla ha dicho estar "cabreado" con la decisión del emérito. En esta línea, ha mostrado su "rabia" con el artículo 5 de la Constitución Española que declara inviolable al rey: "es injusto y mezquino que un inviolable demande a un ciudadano a pie". "Si Juan Carlos no hubiese sido un hombre inmune, probablemente estaría como la señora Le Pen en Francia o el señor Sarkozy con un aparato para localizarle", ha comentado.

"Me he revelado siempre contra las injusticias y la prepotencia de la gente y los privilegios", ha indicado el expresidente cántabro. "He sido durísimo con la corrupción del PP, con la Gürtel, con M. Rajoy, con Zaplana, con Rato, con los ERES de Andalucía, con Ábalos… Es una característica mía. No puedo", ha añadido. Así, ha recordado que él es un "ciudadano más" ya que no está aforado y, por tanto, irá al juzgado "como uno más, como debe ser".

"¿Por qué yo? ¿Por qué no el CNI o Bárbara Rey"

"¿Por qué yo? ¿Por qué no el CNI o contra Bárbara Rey?", se preguntaba Revilla, quien ha señalado que la única razón que se le ocurre "es que este señor quiera atajar otras voces y haya pensado que puede dar un escarmiento presentando la demanda a un hombre popular".

En un momento de la rueda de prensa, Revilla ha aprovechado para sacar algunos de sus libros y ponerlos sobre la mesa para, más tarde, decir que en uno de ellos, no solo le dedica la portada a Juan Carlos, también 50 páginas. "Yo tengo una veneración por este hombre a partir de la noche del 23F cuando se colocó el uniforme y dijo "a casa". No hubo interrupción de la democracia. Yo se lo he valorado siempre y he reconocido el trabajo que hizo en la Transición, que fue muy importante", ha comentado.

Por ello, relata que, pese a que ambos se caían bien, "cuando se descubre todo el pastel, es la decepción de mi vida y se me cae un mito". "La mayor españolidad no es llevar una bandera -que yo la llevo-, es pagar impuestos", ha indicado. "Pagando impuestos tenemos escuelas y tenemos carreteras, por eso he sido durísimo. ¿Cómo me voy a callar?", se ha defendido, y ha añadido que "hay que ser más exigente con la gente que manda, con los poderosos".

En esta línea ha insistido Revilla, quien ha hecho hincapié en que "no es lo mismo que defraude un señor que no llega a fin de mes, que lo hagan los que en teoría deberían de ser ejemplo de los ciudadanos". "Creo que no he cometido ningún delito, no he dicho nada que no sea cierto ni que estuviera ya contado, no me arrepiento", ha asegurado el cántabro.

Juan Carlos pide una indemnización de 50.000 euros

La noticia se conoció este lunes, cuando la abogada del emérito anunció que Juan Carlos I pide una indemnización de 50.000 euros por las "expresiones injuriosas, difamantes y oprobiosas" que Revilla habría vertido sobre Juan Carlos I en mayo de 2022 y enero de 2025.

Además, solicita la rectificación pública de Revilla en los medios de comunicación por esas expresiones que ha realizado en medios como laSexta, donde en varias ocasiones ha tenido en su diana a Juan Carlos I.

Miguel Ángel Revilla no ha ocultado nunca su opinión sobre la monarquía. En septiembre de 2022 ya aseguraba: "No estoy a favor de las injurias […]. No tengo conocimiento de haber injuriado a nadie, pero se puede ser muy crítico, como lo soy yo, sin injuriar. El decir que hemos tenido un rey emérito, que es un evasor fiscal, un delincuente fiscal, es una realidad".

En una entrevista realizada en laSexta Xplica en marzo de 2024, el expresidente aseguró que el rey emérito "está en los países árabes disfrutando del dinero que de allí le han nutrido abundantemente" y lamentó que "no está en los tribunales por un artículo de la Constitución".