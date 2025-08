De vivir en un pueblo a llenar estadios con sus conciertos: las similitudes entre Aitana y Taylor Swift

La cantante catalana Aitana cerraba su pequeña gira de estadios haciendo vibrar a miles de personas este jueves en el Metropolitano de Madrid.

Tras conquistar el Olímpic Lluís Companys de Barcelonay La Cartuja de Sevilla, la que fuera concursante de Operación Triunfo culminaba su tour Metamorfosis con dos conciertos en la capital en los que ha contado con invitados de nivel como Amaral, David Bisbal o su excompañera Amaia Romero.

Aitana cuenta con una gran comunidad de fans en todo el mundo desde su salida del concurso, momento en el que empezó a labrar una carrera musical que la ha coronado como 'reina del pop'. Es por ello que los fans han encontrado sorprendentes similitudes entre ella y otra de las cantantes más conocidas y adoradas del panorama mundial: Taylor Swift.

Ambas nacieron en pequeños pueblos, una en Sant Climent de Llobregat y otra al nororeste de Filadelfia, y han desarrollado sus giras como diferentes etapas de sus vidas que van pasando con sus seguidores, como el aclamado Eras Tour o Alpha.

Asimismo, los fans han visto crecer a sus ídolas y las han apoyado en sus peores momentos, pérdidas o tras poner fin a una relación. Las intérpretes cantan al amor y al desamor, además de incidir en el feminismo por las altas expectativas y esterotipos a los que están sometidas en canciones como I Can Do It With a Broken Heart o Chica Perfecta.