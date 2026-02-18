laSexta presenta el tráiler de 'Sidosa', el documental sobre Eduardo Casanova y el VIH producido por Jordi Évole

¿Por qué es importante?Atresmedia presentará en el Festival de Málaga esta producción original con sus protagonistas. En 'Sidosa', Eduardo Casanova se convierte en la primera figura mediática en España en hacer público que vive con VIH, un gesto largamente reclamado por activistas para combatir el estigma social.

laSexta ha lanzado el tráiler de 'Sidosa', un documental donde Eduardo Casanova revela su condición de VIH positivo, rompiendo años de silencio. Producido por Atresmedia y Producciones del Barrio, se estrenará en cines el 23 de abril y luego en laSexta. El documental, conducido por Jordi Évole y dirigido por Lluís Galter y Màrius Sánchez, se presentará el 10 de marzo en el 29º Festival de Málaga. 'Sidosa' busca combatir el estigma del VIH, con Casanova apropiándose del término "sidosa" como reivindicación. El proyecto se suma a la colaboración de Atresmedia y Producciones del Barrio en formatos como 'Salvados' y 'Lo de Évole'.

laSexta lanza el tráiler de 'Sidosa', el documental con el que el director y actor Eduardo Casanova ha decidido romper años de silencio y salir del armario del VIH. Producido por Atresmedia en colaboración con Producciones del Barrio, 'Sidosa' llegará a los cines el próximo 23 de abril y, posteriormente, se estrenará en laSexta.

El documental, producido y conducido por Jordi Évole y dirigido por Lluís Galter y Màrius Sánchez, se presentará en Málaga en una proyección especial el próximo 10 de marzo en el 29º Festival de Málaga, una de las citas más prestigiosas y consolidadas del audiovisual español, y contará con la presencia de sus protagonistas.

Una revelación sin precedentes

En 'Sidosa', el director y actor hace la revelación más íntima y trascendente de su vida: tiene VIH. No hay en España un precedente de una figura tan conocida como Eduardo Casanova que haya contado públicamente que vive con VIH, un paso que las organizaciones y el activismo reclaman desde hace años para ayudar a acabar con el estigma social que sigue asociado al virus.

Estreno del tráiler y un título para combatir estigmas

El tráiler de 'Sidosa', que se estrena este miércoles, revela el significado de un título que encierra una rotunda reivindicación contra el estigma del VIH: "Igual que los maricones nos hemos apropiado del insulto 'maricón', yo quiero apropiarme de 'sidosa'", afirma Casanova con firmeza.

El documental se ha rodado este otoño y muestra un viaje catártico con humor, emoción, memoria y cine, que permite entender la realidad de las personas con VIH hoy en día y conocer mejor quién es Eduardo Casanova.

Con este proyecto, Atresmedia y Producciones del Barrio continúan una larga trayectoria conjunta marcada por formatos emblemáticos como Salvados, Lo de Évole, Anatomía de... y otros documentales como Astral, Operación Palace o Eso que tú me das.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.