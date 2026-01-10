José Yélamo sorprende en El Desafío con su increíble coreografía sobre rampas

El contexto: El presentador de laSexta Xplica, concursante de la nueva edición del programa de Antena 3, ha demostrado su fondo físico en el primer programa con esta complicada coreografía.

Antena 3 ha lanzado la sexta edición de El Desafío, destacando entre los concursantes a José Yélamo, presentador de laSexta. Comparte escenario con figuras como María José Campanario, Willy Bárcenas y Patricia Conde. En esta edición, los participantes enfrentan pruebas exigentes; Yélamo se destacó en un reto musical, ejecutando una coreografía en rampa llamada 'Sangre, sudor y Yélamo'. A pesar de su impresionante actuación, el jurado, compuesto por Pilar Rubio, Juan del Val y Santiago Segura, otorgó la victoria a Willy Bárcenas. Del Val elogió a Yélamo, calificando su prueba como la mejor de la noche.

Antena 3 acaba de estrenar la sexta edición de El Desafío, uno de sus programas más exitosos e impactantes. Entre los concursantes de esta temporada se encuentra nuestro querido José Yélamo, presentador estrella de laSexta.

Comparte aventura con María José Campanario, Willy Bárcenas, Jessica Goicoechea, Patricia Conde, Eva Soriano, Daniel Illescas y Eduardo Navarrete. Todos ellos deberán enfrentarse a espectaculares pruebas y exigentes retos, como el que afrontó anoche el periodista gaditano, conocido por su solvencia en directo al frente de laSexta Xplica.

En esta ocasión, su desafío fue de carácter musical y consistió en ejecutar una espectacular coreografía en rampa -bautizada como 'Sangre, sudor y Yélamo'- junto a los bailarines de El Desafío. Durante casi tres minutos, Yélamo demostró un notable fondo físico que dejó al jurado, al público presente en plató y a los espectadores en casa con la boca abierta... a pesar de que no las tenía todas consigo.

Así fue la prueba

El concursante llegó al plató derrochando estilo y mucho flow, aunque durante los ensayos no ocultaba su sorpresa ante la auténtica paliza que suponía bailar sobre la rampa. "Tengo la boca como una milhoja" aseguraba a Roberto Leal, conductor del formato, justo al terminar la prueba. El presentador señalaba la altura de las rampas y explicaba ante las cámaras lo extremadamente complicado que había sido superar este reto.

Pese a su brillante actuación, no logró alzarse con la victoria del programa. El jurado -integrado por Pilar Rubio, Juan del Val y Santiago Segura- concedió el triunfo a Willy Bárcenas, aunque Yélamo estuvo muy cerca de conseguirlo.

"Ha sido impresionante, yo me he agotado viéndote", reconocía Del Val, antes de asegurar que estaba "ante la mejor prueba de la noche, sin ninguna duda"... aunque esa valoración llegó antes de ver el último desafío. Por su parte, Pilar Rubio no le otorgó un 10, sino "mucho más".

