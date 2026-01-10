EEUU clama contra el asesinato de Renee Nicole Good a manos del ICE en Minneapolis: "Sin justicia no hay paz"

Los detalles Los manifestantes golpearon este viernes las puertas del hotel en el que se alojaban agentes federales hasta que finalmente consiguieron entrar. Después, los policías comenzaron a disparar a los asistentes para disuadirlos.

Las manifestaciones en Estados Unidos continúan tras el asesinato de Renee Nicole Good en Minneapolis por agentes del ICE, generando indignación global contra la violencia policial. Renee, poetisa y madre de tres, murió al recibir tres disparos cuando intentaba arrancar su coche. El incidente, grabado por un agente, ha sido comparado con casos como el de George Floyd, que impulsaron el movimiento 'Black Lives Matter'. Aunque las protestas actuales no han alcanzado la violencia de Los Ángeles en 1992, podrían ser el inicio de una nueva ola de movilizaciones. Roger Senserrich advierte sobre la preocupante polarización actual.

Las manifestaciones y movilizaciones en Estados Unidos no cesan. El asesinato de Renee Nicole Good en Minneapolis (Minnesota) a manos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha desatado una ola de indignación global contra la violencia policial. Durante la noche de este viernes, estadounidenses rodearon el hotel donde se alojan agentes de este Cuerpo en la ciudad del suceso para pedir justicia entre silbatos, pancartas y gritos.

Los manifestantes golpearon las puertas de este hotel hasta que finalmente consigueron entrar. Después, los agentes comenzaron a disparar a los asistentes para disuadirlos.

Esta mujer de 37 años era poetisa, madre de tres hijos y murió tras recibir tres disparos por parte de un agente cuando se disponía a arrancar su coche. Según las imágenes que se han captado del momento, varios vehículos federales cercaron a esta mujer. Por detrás y a pie, se acercó un agente que estaba grabando todo con su móvil, posteriormente se convertiría en el tirador. Al mismo tiempo, por un lado, otro agente rodeó a la víctima y por el otro, dos oficiales se bajaron del coche patrulla y le pidieron a Renee que se bajara del suyo. "Salga del maldito coche", le gritaron.

Según el presidente del país, Donald Trump, la fallecida era "una agitadora, probablemente pagada". Este triste y polémico suceso ha recordado a otras protestas que intensificaron la crítica hacia la Policía en EEUU, como las del movimiento 'Blacks Lives Matter'.

Estas arrancaron tras la muerte de George Floyd en 2020, cuando el vídeo de un policía asfixiándolo dio lugar a una oleada de movilizaciones contra la violencia policial y el racismo.

Dolor y combate callejero

Pero esa explosión social tiene un precedente claro y se originió en Los Ángeles, en 1992, cuando los policías que golpearon brutalmente al taxista Rodney King fueron absueltos. A raíz de ello, la ciudad ardió durante días. Estos fueron momentos de furia intensa, dolor y combate callejero donde murieron 63 personas y hubo más de 3.000 heridos.

Es cierto que las protestas por la muerte de Renee Good no han alcanzado la violencia de las de Los Ángeles hace 30 años, pero este podría ser el comienzo de una oleada de movilizaciones, algunas de ellas violentas.

Roger Senserrich, escritor y analista en el boletín 'Four Freedoms.es', explica que "la polarización que se está viendo estos días es realmente preocupante": "Tienes al presidente describiendo un vídeo que no existe y describiendo una realidad que no existe para justificar la injustificable".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.