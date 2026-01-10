Ahora

La población, sin Internet

La fuerte represión del régimen de Irán en las protestas antigubernamentales ya deja 51 muertos y más de 2.000 detenidos

Los detalles El régimen responde a las movilizaciones masivas en el país bloqueando todo acceso a Internet. Sin embargo, no han podido impedir que circulen vídeos de mujeres sin velo quemando la foto del líder supremo.

En el corazón de Teherán, las mujeres iraníes se quitan sus velos y los prenden fuego, todo un símbolo de liberación contra el régimen opresor.

Lo que comenzó como una protesta económica por la grave crisis que atraviesa Irán se ha convertido en la mayor provocación de la población contra los ayatolás en años.

El desafío más reciente lo vimos en 2022, con las protestas por el asesinato de la joven Mahsa Amini a manos de la Policía de la Moral.

Ahora, Irán vive unas movilizaciones masivas, que el régimen responde con una represión sin límites, lo que ha dejado 51 muertos y más de 2.000 detenidos. Además, se ha bloqueado todo acceso a Internet en el país.

Sin embargo, esto no ha impedido que circulen los vídeos de mujeres sin velo quemando con un cigarro la foto del líder supremo, algo que está penado con la muerte.

Médicos iraníes han informado a la 'BBC' de que los hospitales están desbordados. En concreto, un profesional del hospital oftalmológico de Teherán indica que se han visto obligados a suspender la atención no urgente. Asimismo, en Shiraz, otro médico alerta de que los hospitales carecen de cirujanos suficientes, ya que muchos heridos por las protestas llegan con heridas de bala.

Mientras, desde el exilio en Estados Unidos, Reza Pahleví, hijo del sha de Persia, llama a los iraníes a tomar las calles.

