La guía del COAC 2026: orden de actuaciones, agrupaciones y calendario completo del Carnaval de Cádiz

Sí, el calendario marca que el Carnaval no es hasta febrero, pero los amantes de esta época del año saben que en realidad empieza a principios de año, con el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) de Cádiz.

En cuanto se aprobó el calendario laboral, son muchos los que fueron a buscar cuándo caía Carnaval. Efectivamente, en febrero... pero los verdaderos amantes de esta época del año, tan llena de luz y color, saben que el Carnaval empieza en Cádiz, mucho antes, con el arranque del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC). Durante varias semanas, el Gran Teatro Falla de Cádiz acoge, casi cada noche, durante muchas, muchísimas horas, a los artistas más esperados del Carnaval, a todos los componentes de chirigotas, comparsas, coros y cuartetos que participan en este histórico concurso.

Este año, con algunas novedades, lo más reseñable (emocionalmente) es la ausencia del 'Selu', José Luis García Cossío, uno de los chirigoteros más reconocidos del panorama gaditano. El pasado mes de octubre, 'El Selu' decidió que era momento de parar, después de casi cinco décadas yendo a concursar al Falla. La principal razón, curiosa, teniendo en cuenta su experiencia: el aumento de los nervios debido a la presión. 'El Selu' no deja las chirigotas, pero sí el COAC.

En total son 124 agrupaciones las que participan este año en el Concurso, que se desarrolla en varias fases: la primera arranca este domingo, 11 de enero, con las primeras actuaciones de las sesiones preliminares, que se extienden hasta el 27 de enero. En la siguiente tabla puedes consultar el orden de actuaciones de las sesiones preliminares, día por día, con el día siguiente subrayado en color verde.

Este año, además de la ausencia del 'Selu', el COAC llega con alguna que otra novedad. Con respecto a las puntuaciones, por ejemplo, el jurado irá sumando los puntos desde la fase de preliminares, algo que hasta ahora no se tenía en cuenta durante el concurso. Hasta ahora, una vez superada la fase de preliminares, las agrupaciones que pasaban a la siguiente fase lo hacían con el marcador de puntos a cero.

Calendario del COAC 2026