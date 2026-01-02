laSexta Noticias arranca el año de su 20º aniversario con la campaña 'Querido ciudadano: hagamos un trato' tras cerrar un gran curso como referente informativo

Los detalles Helena Resano, presentadora de la primera edición de laSexta Noticias e integrante de la cadena desde su nacimiento en 2006, es el rostro emblemático de la campaña con la que los informativos de la cadena reivindican el periodismo y su papel como lugar seguro para pensar, cuestionar, dudar y debatir.

laSexta Noticias ha lanzado su campaña 'Querido ciudadano: hagamos un trato', protagonizada por Helena Resano, reafirmando su compromiso con el rigor, el espíritu crítico y el servicio público desde su fundación en 2006. Inspirada en un poema de Mario Benedetti, la campaña es parte de la celebración del 20º aniversario de la cadena. laSexta ha destacado por su enfoque progresista, dando voz a causas sociales y luchando contra la desinformación. En 2025, ha logrado una cuota de audiencia del 7,7%, superando a competidores y consolidándose como un referente informativo en España.

laSexta Noticias lanza su nueva campaña 'Querido ciudadano: hagamos un trato', con Helena Resano como rostro emblemático, reafirmando el compromiso que mantiene con los espectadores desde la fundación de laSexta en 2006 para ofrecer una información caracterizada por tres pilares: rigor, espíritu crítico y voluntad de servicio público.

El spot de la campaña, inspirado en el poema 'Hagamos un trato', de Mario Benedetti, ha sido la primera emisión de la cadena en el nuevo año tras la retransmisión de las Campanadas de Alberto Chicote y Cristina Pedroche.

'Querido ciudadano: hagamos un trato' marca la primera acción en un año en que laSexta celebra su 20º aniversario. Con esta campaña, laSexta Noticias pone en valor cómo ha contado los cambios en el mundo a lo largo de estas dos décadas con honestidad y valentía, así como su voluntad de mantener esa utilidad para el espectador a través del periodismo y de ser un ámbito informativo seguro para pensar, cuestionar, dudar y debatir.

Todo ello, en un momento en que se ponen en duda derechos que se creían conquistados y en el que la verdad es cuestionada mientras que la mentira y la desinformación se han convertido en mercancías cotizadas. "Puedes contar con nosotros", reafirma la campaña.

Los informativos de laSexta, a punto de cumplir dos décadas de vida, han demostrado a lo largo de este tiempo su capacidad para ser testigos, narradores y protagonistas de los acontecimientos más importantes de la historia reciente, tanto en nuestro país como en el extranjero.

Bajo la dirección de César González Antón, laSexta Noticias ha revolucionado el panorama informativo español como referente en la cobertura de eventos, especiales y jornadas electorales, convirtiendo a laSexta, a través de los programas de corte informativo que produce junto a sus ediciones diarias, en la cadena con mayor número de horas de actualidad en emisión en directo.

Asimismo, laSexta Noticias se ha caracterizado durante estas dos décadas por mantener un enfoque editorial progresista y un compromiso con las causas sociales (desde la defensa de la sanidad y la vivienda a los derechos LGTBIQ+, entre otras), que le han llevado a dar voz a la ciudadanía y a ofrecer a sus espectadores toda la información sin tapujos.

Los informativos de laSexta han destacado por llevar la esencia del periodismo en su ADN a través del espíritu crítico, el análisis y la denuncia, con independencia y pluralidad, sin concesiones, dando voz a los expertos más destacados y luchando contra la desinformación.

Todo ello, gracias a una redacción conformada por un amplio equipo de profesionales e innovando a través de una imagen visual caracterizada por su modernidad y un tono fresco y natural capaz de transmitir las informaciones de una manera didáctica y entretenida.

La campaña está protagonizada por uno de los rostros más reconocibles de laSexta desde su fundación, Helena Resano, que actualmente presenta la edición de las 14:00 horas de laSexta Noticias. Resano, quien también cuenta con una destacada trayectoria profesional en radio y televisión, fue la presentadora del primer informativo emitido por la cadena el 11 de septiembre de 2006, en que se conmemoraba el quinto aniversario de los atentados contra el World Trade Center de Nueva York.

El gran año de audiencias de laSexta Noticias

En 2025, laSexta Noticias ha cerrado su gran año con una cuota media de audiencia de 7,7%, siendo uno de los contenidos más vistos de laSexta. Todas sus ediciones han superado a su inmediato competidor, logrando la mínima distancia histórica con las de la primera cadena de su grupo rival.

laSexta Noticias 14 horas L-V (8,6% y 690.000) ha cerrado como la edición de noticias con más cuota y más vista de la cadena, manteniendo una gran ventaja de casi dos puntos sobre su directo competidor. Logra cada día 1,3 millones de espectadores únicos.

Por su parte, laSexta Noticias 20 horas L-V (7,5% y 641.000) ha alcanzado su segunda mejor cuota de los últimos cinco años. Es la edición que más cerca se queda de la segunda edición de la cadena principal de su grupo privado competidor, a tan solo medio punto. De hecho, ha habido meses que se ha situado por delante (noviembre). Una media de 1,4 millones de espectadores únicos ha seguido cada día esta edición.

Asimismo, laSexta Noticias fin de semana (7,2%) ha mejorado en la media del fin de semana al firmar el mejor dato desde 2021. Igualmente, tanto la edición de las 14:00 horas (7,7%) como la de las 20:00 horas (6,8%) lideran sobre las ediciones de su inmediato competidor y consiguen 1,3 millones y más de 1,4 millones de espectadores únicos, respectivamente.

