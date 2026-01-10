El PP llamará a declarar a Paco Salazar a la comisión del Senado tras la cascada de acusaciones por acoso sexual

Los detalles Según ha podido saber laSexta, los 'populares' llamarán al exjefe de Equipo de Moncloa que tendrá que rendir cuentas en plena campaña aragonesa. "Salazar representa el machismo", ha señalado Miguel Tellado al hacer el anuncio.

El Partido Popular ha anunciado que llamará a Paco Salazar a la comisión del Senado en plena campaña aragonesa, tras denuncias de acoso sexual por parte de mujeres del PSOE. Estas acusaciones han generado un fuerte impacto en el partido liderado por Pedro Sánchez, marcando el inicio de un movimiento 'Me Too' dentro de las filas socialistas. Durante la XXVIII Interparlamentaria en A Coruña, Miguel Tellado del PP criticó duramente al PSOE, destacando la importancia del parlamentarismo y acusando a Sánchez de ser incapaz de gestionar el gobierno. Las denuncias contra Salazar han sido consideradas "procedentes" y "verosímiles" por el PSOE, que sin embargo, no ha avanzado en acciones concretas debido a la falta de medios técnicos y legales. Salazar, quien renunció a sus cargos, representa un caso significativo de corrupción y machismo dentro del partido.

Filas socialistas vuelven a ser sacudidas. El Partido Popular ha anunciado en la celebración de la XXVIII Interparlamentaria en A Coruña que llamará a Paco Salazar a la comisión del Senado en plena campaña aragonesa, cuyas elecciones autonómicas tendrán lugar el 8 de febrero, para rendir cuentas después de que varias mujeres militantes y trabajadoras del PSOE denunciaran públicamente comportamientos de acoso sexual y actitudes inapropiadas durante su etapa como jefe de equipo en Moncloa.

Estas acusaciones describían comentarios y gestos ofensivos hacia subordinadas que generaron una fuerte reacción en la organización. Así, se dio el comienzo de un movimiento 'Mee To' marcado por un aumento de casos de acoso sexual por parte de socialistas que ha puesto en jaque al partido liderado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Durante la apertura de esta reunión, el 'número dos' del PP nacional, Miguel Tellado, ha alabado el trabajo del vicesecretario nacional de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, quien ha ayudado a la formación a estar "preparado para encarar los retos de un año que tiene que ser determinante".

"Mientras el PP celebra este encuentro, el PSOE gallego está reunido para abordar sus escándalos de acoso machista, esos que taparon hasta que estallaron. Cada uno está en su sitio, cada oveja con su pareja, como diría Félix Bolaños", añade. De esta manera, Tellado asegura que durante esta celebración 'popular' hablarán "de lo importante": de la vivienda, seguridad y de crear empleo de calidad.

"El parlamentarismo no solo importa, es la vida maestra del sistema democrático y algo sagrado para el PP. Ignorar el parlamento es ir contra el legislativo. Contra el corazón del sistema de libertades", ha resaltado. Por esta razón, sostiene que Sánchez "pretende hacer ver que todo da igual" y que "es incapaz de sacar nada adelante": "Vamos a echar el resto en este año, el año del cambio, para darle el golpe final al sanchismo. Así, caerá golpe a golpe, voto a voto".

A su vez, Tellado ha asegurado en referencia a las eleccione de Aragón que Pilar Alegría "va a empeorar el resultado que Gallardo" consiguió en Extremadura. "Sánchez y el PSOE no saben aún lo que les espera. Si el 2025 fue horrible, que se preparen por que a Sánchez le espera un vía crucis electoral y judicial".

El 'número 2' ha disparado duras críticas contra los socialistas durante toda su intervención. De su lado, ha mencionado que próximamente llegarán "juicios contra el primer anillo de confianza de Sánchez: su estratega Ábalos, su guardián de los avales Koldo, su hermano -el enchufado-, Begoña, Santos Cerdán, el expresidente de la SEPI y una treintena más".

"Salazar representa la corrupción"

"Salazar tendrá que ir porque así lo exigirá el PP. Vamos a citarle para que nos cuente qué es lo que sabe y nos cuente qué vio en Ferraz y cuál fue su papel en esa trama de organización criminal cuyo movimientos de dinero en efectivo se investigan. Salazar representa el machismo del Gobierno y del PSOE. Le haremos las preguntas que se niega a responder porque le da miedo contestar", agrega.

La noticia de las denuncias por acoso sexual generó un enorme malestar entre las mujeres socialistas, que habían pedido a Salazar que renunciara a su nombramiento como adjunto a la Secretaría de Organización, algo que terminó ocurriendo. Tras conocerse estas informaciones, Salazar renunció a sus cargos en el PSOE y en el Gobierno.

Desde la Secretaria General de Presidencia se pusieron en marcha "los mecanismos establecidos para esclarecer los hechos y determinar si procede la activación del protocolo de actuación frente al acoso sexual". Eso sí, desde la formación socialista matizaron que "ningún empleado o empleada ha solicitado la activación de dicho protocolo" ni que tampoco se ha tenido conocimiento de los comportamientos que se le han atribuido a Paco Salazar.

"Procedentes y verosímiles"

Las denuncias contra Francisco Salazar son "procedentes" y "verosímiles", según el informe del PSOE sobre las acusaciones de mujeres contra el exasesor de Moncloa, aunque se limitan a calificarlas como "una falta". En el informe, que adelantó 'elDiario.es', el PSOE se declaraba incapaz de llevar más actuaciones adelante, como aseguró en el siguiente párrafo: "Este órgano no puede considerar acreditada la total entidad de estos hechos, en particular, la gravedad real de los mismos ni todos sus extremos, por no disponer este órgano de los medios técnicos ni legales necesarios para una adecuada comprobación de los mismos".

La formación alega que no fue capaz de concertar una cita con Salazar para preguntarle por el caso por sus continuos viajes fuera de España. Rebeca Torró, secretaria de Organización y Acción Territorial del PSOE, aseguró desde la sede de la formación en la calle Ferraz (Madrid) que ayudarían a las denunciantes a llevar sus denuncias a los tribunales. "Su conducta supone una falta muy grave prevista en los estatutos federales, conducta contraria al código ético", comentó ante los medios, dejando claro que no podrá volverse a dar de alta como militante.

NOTICIA EN AMPLIACIÓN

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.