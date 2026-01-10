Junqueras cifra en 4.686 millones de euros los que recibirá Cataluña si el nuevo modelo de financiación sale adelante

¿Qué ha dicho? El president de ERC ha hecho hincapié en la necesidad de que la propuesta tenga luz verde. Señala que de no ser así los recursos extra para Cataluña se quedarán "en la caja del Ministerio de Hacienda".

Oriol Junqueras, líder de ERC, ha instado a los grupos parlamentarios del Congreso a formar mayorías para aprobar un nuevo modelo de financiación que otorgaría 21.000 millones de euros a las comunidades autónomas, de los cuales 4.700 millones irían a Cataluña. Junqueras destacó la importancia del acuerdo alcanzado con el Gobierno, que incrementaría la gestión del Govern sobre los impuestos recaudados y proporcionaría casi 5.000 millones de euros adicionales. Comparó esta cifra con el presupuesto del Departamento de Educación y la construcción de una línea de ferrocarril. Salvador Illa, presidente de la Generalitat, calificó el acuerdo como el mejor sistema de financiación autonómica de la historia democrática española.

Oriol Junqueras, presidente de ERC, ha lanzado un aviso a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados. Así lo ha hecho, así lo ha dicho, en el Consell Nacional del partido catalán, en el que ha mencionado el nuevo modelo de financiación y ha apelado a la Cámara Baja a "vestir mayorías". A dar 'luz verde' a un acuerdo que daría 21.000 millones de euros a las comunidades autónomas y que concedería unos 4.700 millones a Cataluña.

Sus palabras llegan después del acuerdo entre el Gobierno y ERC. Después también de las dudas del PP y de Junts a que este nuevo modelo salga adelante cuando se someta a votación en el Congreso. Una sobre la que ha advertido. Una sobre la que dice que no hay más alternativa que esa o que no haya nada de lo acordado, por lo que los recursos extra que recibiría Cataluña se quedarían "en la caja del Ministerio de Hacienda".

"El acuerdo que se ha alcanzado con el Gobierno es muy importante. Permite disponer de casi 5.000 millones de euros más y aumenta la gestión del Govern sobre los impuestos recaudados", ha asegurado Junqueras, que ha insistido en la importancia para los catalanes de este nuevo modelo de financiación: ""Es relevante para la gestión de recaudación de los grandes impuestos que se pagan en Cataluña. También para la disponibilidad inmediata de estos recursos en el momento en que se recaudan".

Porque Junqueras ha dado la cifra exacta de dinero que recibiría Cataluña si la propuesta sigue adelante. Serían, en total, 4.686 millones de euros, algo que ha comparado con el presupuesto del Departamento de Educación al representar dos tercios.

"Equivale aproximadamente a dos tercios de construir una línea de ferrocarril nueva entre Lleida y Figueres, pasando por Mollerussa, Tàrrega, Cervera, Igualda, Manresa, Vic y Girona. Esos 4.686 millones de euros son muchos recursos, es mucho dinero y permite hacer muchas cosas", ha insistido el líder de ERC.

Por ello ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de construir mayorías que, dice, no son del todo cómodas para poder ser útiles en Cataluña: "Es más fácil hacer un tuit, pero aunque alguien tuviera suficiente paciencia como para hacer 4.686 millones de tuits no aportarían tanto como 4.686 millones de euros".

En el Consell Nacional de ERC, la formación ha puesto en el foto también los posibles futuros acuerdos con el Ejecutivo, con especial mención al cobro del IRPF: "Se tiene que producir porque los Gobiernos quieren crear el escenario para una supuesta negociación de los presupuestos".

Illa alaba el acuerdo

Por su parte, Salvador Illa, president de la Generalitat, ha reivindicado el acuerdo de financiación al que han llegado el Gobierno y ERC, y lo ha definido como "el mejor" de la historia de Cataluña.

"Es el mejor sistema de financiación autonómica de régimen común de la historia democrática española", ha defendido en el Consell Nacional del PSC.

