Aitana recibe su primer Grammy Latino por el diseño de su álbum 'Cuarto azul': "Lo soñamos pero nunca creemos que pueda pasar"

Los detalles La cantante ha recibido el premio emocionada y ha dado las gracias a su familia y a su pareja.

La cantante catalana Aitana ganó su primer Grammy Latino en la categoría de Mejor diseño de empaque por su cuarto álbum de estudio, 'Cuarto Azul'. En su discurso, expresó su sorpresa y agradecimiento, mencionando a su familia y a su novio Dani. 'Cuarto Azul', lanzado el 30 de mayo de 2025, es uno de sus proyectos más personales, explorando temas como el desamor, la depresión y la ansiedad tras una ruptura. Los Grammy Latinos comenzaron entregando premios en categorías secundarias, mientras que la gala principal se transmitirá desde Las Vegas, conducida por Roselyn Sánchez y Maluma.

La cantante catalana Aitana logró este jueves el primer Grammy Latino de su trayectoria musical en la categoría a Mejor diseño de empaque (mejor portada) por su cuarto álbum de estudio 'Cuarto Azul'.

"Esto es muy fuerte para mí. Nunca en mi vida he recibido uno de estos, supongo que siempre lo soñamos pero nunca creemos que pueda pasar. Gracias a mi familia, que me ha acompañado estos días, a mi novio Dani, que le quiero con todo mi corazón y a todos y cada uno de vosotros", dijo la cantante en su discurso de agradecimiento tras recoger el gramófono dorado.

"Muchas gracias por este momento, porque no me lo creo", agregó. 'Cuarto azul' representa el cuarto álbum de estudio de Aitana, lanzado el 30 de mayo de 2025 y cuenta con la colaboración de la participación de Jay Wheeler, Ela Taubert, Barry B, Myke Towers, Kenia Os, y Fangoria.

Se trata de uno de sus proyectos más personales que explora temas como el desamor, la depresión y la ansiedad tras su ruptura.

Los premios más prestigiosos de la música latina comenzaron este jueves otorgando los galardones en las categorías secundarias. La gala principal se transmitió en vivo desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas a partir de las 17:00 hora local (1:00 GMT del viernes). El encuentro fue conducido por la actriz Roselyn Sánchez y el cantante colombiano Maluma.

