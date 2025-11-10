Aitana matiza sus palabras sobre su amor por Plex y sus exnovios: "No quería decir que antes no estuviera enamorada"

Aitana matiza sus palabras sobre sus relaciones pasadas en LOS40 Music Award: "Ni mucho menos quería decir que antes no estuviera enamorada. Cuando vas creciendo y vas madurando en el amor lo sientes de otra forma".

Aitana ha sido una de las protagonistas de LOS40 Music Award, donde ha hablado con los reporteros sobre las últimas declaraciones que ha dado de su relación con Plex. Y es que hace unos días la cantante aseguró en un podcast que se ha "enamorado de verdad" porque Plex se lo da "todo", "no porque ya no quiere estar sola". Unas palabras que se entendieron como un 'dardo' al resto de sus exparejas y que, ahora, la cantante ha querido matizar.

"Creo que se han tergiversado mis palabras", ha explicado Aitana, que ha asegurado que "ni mucho menos quería decir que antes no estuviera enamorada". "Simplemente, quería decir que cuando vas creciendo y vas madurando en el amor lo sientes de otra forma", ha detallado la cantante, que ha insistido: "Estoy enamorada, claro que sí".

Tras escucharla, Alfonso Arús cree que "no se malinterpretaron": "Está muy claro lo que dijo. Al menos no había sentido con la plenitud que siente ahora".

"Antes no estaba enamorada bien"

A continuación recordamos las palabras de Aitana sobre el tema. "Con el tiempo me he dado cuenta de que no estaba enamorada bien, estaba enamorada mal", aseguró la cantante que, aunque reconoció que "es feo decir mal", explicó que se refería a que "era otro tipo de enamoramiento, quizás más adolescente" con sus anteriores relaciones, como con Miguel Bernardeau o Sebastián Yatra.

En cambio, Aitana explica que sintió algo diferente cuando conoció a Dani (Plex): "Fue como que él me elige y yo le elijo porque nos hacemos bien". "Ya no es porque no quiera estar sola sino porque me he enamorado de verdad, esta persona me lo da todo", destacó Aitana, que insistió: "Sí, estoy enamorada de verdad, esto nunca me lo habéis escuchado decir".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.