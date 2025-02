Aitana habla por primera vez sobre su depresión: "Tengo días mejores y días peores"

Aitana Ocaña ha decidido abrirse como nunca antes del estreno de su docuserie, 'Metamorfosis', que se estrenará en Netflix el próximo 28 de diciembre. La cantante se suma así a otros famosos que han decidido mostrar parte de su vida ante las cámaras y ante millones de espectadores que están deseando conocer más sobre ella.

En una entrevista en 'Cadena Ser', la artista ha explicado que, a pesar de haberse convertido en una estrella mundial tras su salida de 'Operación Triunfo' y del éxito que ha cosechado desde entonces, también ha pasado por un duro proceso durante este último tiempo.

"El año pasado pasé una etapa complicada a nivel psicológico, porque insisto, me cuesta mucho decir estas cosas no por sacar mi vulnerabilidad a relucir, sino por el problema que se puede ver desde fuera como problema del primer mundo", ha comenzado explicando en dicho medio.

En concreto, ha reconocido que ha estado un tiempo en el que ha tenido días donde no le apetecía "levantarse de la cama" porque se ponía a llorar y no sabía lo que le pasaba. "Todo se te hace cuesta arriba", ha indicado.

"Ya lo iréis viendo, pero estoy en ese proceso de la depresión. Estoy muchísimo mejor. Creo que la depresión es igual para todos, es estar triste pero no saber por qué. Es la primera vez que lo digo públicamente, todo se explica en el docu", ha indicado, confesando que había momentos en los que no se sabía qué estaba pasando porque ni ella misma lo tenía claro. "Era difícil de nombrar", ha reconocido.

De esta forma, aunque en un primer momento iba a ser solo un documental en el que mostrar los conciertos que iba a dar en el Bernabéu, finalmente fue la directora Chloe Wallace quien le animó a sacar lo que llevaba dentro. "Chloe me ha ayudado mucho y ya iba terapia, pero ahora os aseguro que voy tres veces más", ha explicado.

"Estoy en ese proceso de sanación"

En cuanto a cómo se encuentra ahora, Aitana ha asegurado que está mejor. "Estoy mejor, la verdad, estoy en ese proceso de sanación. No creo que lo que me está pasando se cure en dos meses ni mucho menos. Creo que va a ser un año de aprendizaje, de ir poco a poco encontrándome conmigo".

En la docuserie suceden acontecimientos que afectan especialmente a la cantante, como fue la cancelación temporal de sus actuaciones en el estadio Santiago Bernabéu, la falta de tiempo personal, los problemas de agenda o su ruptura sentimental con el también cantante Sebastián Yatra.

"Recurrí a ayuda psiquiátrica porque la necesitaba en ese momento. A medida que van avanzando los meses me siento mejor. Tengo días peores y días mejores, cosa que antes eran solo días malos", ha señalado.

En este sentido, considera que en ese momento "lo ves todo muy oscuro" y cuesta entender los motivos: "Es muy frustrante el hecho de tener en tu mente todo el tiempo el qué afortunada soy, qué bien me va todo y que no tengas ni ganas de levantarte de la cama. Nunca me había pasado, no sabía lo que era realmente en profundidad la depresión".

Una enfermedad que no toca en el documental. "No se pronuncia porque es una cosa muy seria y no me gustaría que nadie piense que estoy haciendo marketing o hablando de la depresión para mi documental. Solo estoy hablando de lo que me está pasando a mí", ha aclarado.