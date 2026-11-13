Rosalía dedica su Latin Grammy a "todos los que le dijeron que no valía": "Ya no estoy para bisutería"

"Para todas las que se han encontrado alguna perla, ojalá la vida les tenga guardado un diamante, una ya no está para bisutería", destaca Rosalía en los Premios Latin Grammy 2026.

Rosalía ha sido la gran premiada de los Latin Grammy 2026 tras alzarse con seis galardones de los siete a los que estaba nominada. La artista agradece a "todas las personas" que le dijeron "que no valía" o que su música "es demasiado rara": "Gracias por no haberles escuchado un carajo ahora estoy ganando este premio".

"Para todas las que se han encontrado alguna perla, ojalá la vida les tenga guardado un diamante, una ya no está para bisutería", destaca la cantante, que afirma que "hay que celebrarlo" con "un cubata entre pecho y espalda".

Tras escucharla, Alfonso Arús destaca que le "gustaría que diera nombres y apellidos": "Que salgas los listos de los impostores".

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