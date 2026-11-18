Jugadores de cartas, de Paul Cèzanne, una de las obras más caras de la historia

El mercado del arte ha sido testigo de transacciones asombrosas que han elevado el valor de ciertas obras a cifras estratosféricas. Estas ventas no solo reflejan el reconocimiento del talento artístico, sino también el deseo de poseer piezas únicas que trascienden el tiempo. Exploramos las diez obras que han alcanzado los precios más altos en subasta.

El mercado del arte ha sido testigo de transacciones que superan cifras inimaginables, donde obras maestras se convierten en auténticos símbolos de estatus y objetos de deseo entre coleccionistas y museos. Cada venta refleja no solo el valor artístico, sino también la importancia histórica y la fascinación cultural que rodea a estas piezas.

Desde la pintura renacentista hasta el expresionismo abstracto y el pop art, las obras más cotizadas no solo reflejan la diversidad de estilos, sino también el extraordinario valor económico que alcanzan en el mercado internacional, donde cada venta se convierte en noticia por las cifras récord que genera.

Aquí recopilamos las 10 obras de arte más caras jamás vendidas en subasta, con detalles sobre sus autores, precios alcanzados y el contexto que rodeó cada transacción.

Las 10 obras de arte más caras jamás subastadas

1.'Salvator Mundi' de Leonardo da Vinci

En noviembre de 2017, la pintura 'Salvator Mundi' de Leonardo da Vinci se convirtió en la obra de arte más cara jamás vendida en una subasta, alcanzando los 450,3 millones de dólares en Christie's Nueva York. La pieza, que representa a Cristo como Salvador del Mundo, ha sido objeto de controversia debido a debates sobre su autenticidad y autoría. A pesar de las disputas, su venta marcó un hito en el mercado del arte.

2.'Interchange' de Willem de Kooning

'Interchange', una obra maestra del expresionismo abstracto de Willem de Kooning, fue vendida en una subasta privada en 2015 por 300 millones de dólares. Esta pintura, que fusiona formas fluidas con una paleta vibrante, es considerada una de las más representativas del movimiento. Su venta subraya el creciente interés por el arte moderno y contemporáneo en el mercado.

3.'Nafea Faa Ipoipo' de Paul Gauguin

En febrero de 2015, la obra 'Nafea Faa Ipoipo' ('¿Cuándo te casas?') de Paul Gauguin fue vendida por 300 millones de dólares, situándose entre las pinturas más caras de la historia del arte. La pieza retrata a dos mujeres tahitianas y es una de las creaciones más reconocidas del pintor postimpresionista, que se inspiró en las gentes tahitianas para muchas de sus obras más emblemáticas. La identidad del comprador no se hizo pública, y la transacción se realizó a través de intermediarios especializados, un procedimiento habitual en operaciones de este nivel dentro del mercado del arte.

4.'Jugadores de cartas' de Paul Cézanne

Una de las cinco versiones existentes de 'Jugadores de cartas', de Paul Cézanne, fue adquirida en 2011 por la familia real de Catar por aproximadamente 250 millones de dólares. La compra se realizó en una subasta privada organizada por el magnate griego George Embiricos, quien poseía la obra. La obra, que muestra a hombres concentrados en una partida de cartas, es un ejemplo destacado del postimpresionismo y la transición hacia el cubismo.

5.'Number 17A' de Jackson Pollock

'Number 17A' de Jackson Pollock, una pieza representativa del expresionismo abstracto, fue adquirida en una subasta privada en 2016 por 200 millones de dólares. La obra, que muestra la técnica de "drip painting" de Pollock, es una de las más significativas del movimiento y del artista.

6.'Shot Sage Blue Marilyn' de Andy Warhol

En mayo de 2022, uno de los retratos más emblemáticos de Marilyn Monroe realizados por Andy Warhol, 'Shot Sage Blue Marilyn', se subastó en Christie's Nueva York por 195 millones de dólares, estableciendo un récord para una obra del siglo XX.

Creada en 1964, la serigrafía se basó en una fotografía promocional de la película Niagara y se caracteriza por su fondo azul y la expresión serena de Monroe, capturando su icónica imagen de manera vibrante. La venta, gestionada por la Fundación Thomas y Doris Ammann, destinó los fondos a programas de salud y educación infantil. El comprador permaneció en el anonimato y la subasta se completó en menos de cuatro minutos, reafirmando el impacto y la relevancia de Warhol en el mercado del arte contemporáneo.

7.'No. 6 (Violet, Green and Red)' de Mark Rothko

La pintura abstracta de Mark Rothko, 'No. 6 (Violet, Green and Red)', fue vendida en 2014 por 186 millones de dólares en una subasta privada. La obra, que presenta bloques de color vibrantes, es un ejemplo emblemático del estilo característico de Rothko y su exploración emocional a través del color.

8.'Las Mujeres de Argel (Versión O)' de Pablo Picasso

En mayo de 2015, 'Las Mujeres de Argel (Versión O)' de Pablo Picasso fue vendida en Christie's Nueva York por 179,4 millones de dólares. La pintura está inspirada en la cultura árabe y rinde homenaje a la obra de Eugène Delacroix. Forma parte de una serie completa que Picasso creó como tributo a Delacroix, reconocida por su complejidad compositiva y su estilo único. La venta consolidó a Picasso como uno de los artistas más cotizados en subastas internacionales.

9.'No. 5, 1948' de Jackson Pollock

Otra obra destacada de Jackson Pollock, 'No. 5, 1948', fue vendida en 2006 por 140 millones de dólares en una subasta privada. La pintura, que muestra la técnica de "drip painting" de Pollock, es una de las más significativas del expresionismo abstracto.

10.'Woman III' de Willem de Kooning

Otra obra destacada de Willem de Kooning, 'Woman III', fue vendida en 2006 por 137,5 millones de dólares. La pintura, que forma parte de su serie de mujeres, combina elementos del cubismo y el surrealismo, y es una de las más reconocidas del artista.

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