El actor Tom Holland está promocionando su nueva serie 'The Crowded Room', que aborda entre otros temas la salud mental a través del caso de Danny Sullivan, un joven detenido por su implicación en un tiroteo en 1979. En su visita al podcast 'On Purpose with Jay Shetty', el actor ha reflexionado sobre el proceso que le llevó a dejar el alcohol y parte del cual ha coincidido con su papel en la serie. "Me alegra decirlo: definitivamente fui adicto al alcohol. No lo oculto en absoluto", ha dicho.

El actor ha explicado que no fue algo que sucediera de un día para otro y que "al igual que muchos británicos" bebió mucho alcohol durante el mes de diciembre de 2021. "Tuve un diciembre muy, muy borracho... Siempre he podido beber mucho". Con las fiestas navideñas, ese mes suele estar asociados con comidas, cenas y celebraciones en las que se bebe mucho alcohol. Y la organización Alcohol Change UK lleva una década lanzando una iniciativa conocida como 'Dry January' ('Enero seco') que propone pasar 31 días sin beber.

Así fue como aceptó el reto 'Enero seco' a principios de 2022 y renunció al alcohol. Su reacción en ese mes llegó a asustarle. "Solo pensaba en tomarme una copa (...) Me despertaba pensando en ello. Miraba el reloj, ¿cuándo son las 12 de la noche?", ha dicho. Y añadía: "Realmente me asustó".

Por eso decidió extender el reto y se propuso seguir sin beber hasta su cumpleaños en junio. "Cuando llegué al 1 de junio, era realmente feliz", ha explicado para continuar relatando los beneficios que ha encontrado en una vida sin beber alcohol. "Podía dormir mejor. Podía gestionar mejor los problemas, las cosas que iban mal en el rodaje, que normalmente me ponían nervioso, podía tomármelas con calma. Tenía mucha más claridad mental. Me sentía más sano, más en forma".

Se dio cuenta de lo esclavo que había sido del alcohol y empezó a reflexionar sobre ello: "¿Por qué estoy tan esclavizado por esta bebida? ¿Por qué estoy tan obsesionado con la idea de beber?". Al pensar en ello, la estrella de Spider-Man reconoció que sentía una gran presión: "Iba a eventos por trabajo y no podía disfrutar hasta que no me tomaba unas cervezas y simplemente me sentía muy presionado".

Precisamente el reto 'Enero seco' no solo propone dejar de beber un mes, sino que anima a iniciar una transformación para entender por qué se bebe y comprobar que en la mayoría de las ocasiones está relacionado con un consumo social que no debería estar normalizado. Ahora, después de un año y medio sobrio, Holland está encantado de poder "animar a alguien a dejar de beber", aunque no cree que él sea el más indicado para decirle a nadie lo que debe hacer.

Holland no es el primero ni el último actor de Hollywood que pasa por algo así y, de hecho, hace unos días en otra entrevista el actor y cantante Dominic Fike reconocía que durante su participación en 'Euphoria' el era una adicto como el personaje al que interpretaba. Y hablaba de esa etapa también después de un tiempo sobrio.