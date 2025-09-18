Ahora

'The Sea'

Israel retira la financiación a los Oscars del país después de que premiaran una película sobre un niño palestino

Los detalles "Bajo mi guardia, los ciudadanos de Israel no pagarán por un vergonzoso evento de cine que escupe en las caras de nuestros soldados", aseguró el ministro de Cultura.

Imagen de archivo de Netanyahu.Imagen de archivo de Netanyahu.Agencia EFE
El Ministerio de Cultura de Israel ha anunciado que cesa la financiación a los premios Ophir de cine, conocidos como los Óscar israelíes, después de que en su gala del martes premiaran como mejor película a 'The Sea', un filme sobre un niño palestino, y durante la ceremonia se realizaran llamamientos al fin de la invasión en Gaza.

Este martes, los Oscars israelíes premiaron como mejor película al filme del del director israelí Shai Carmeli Pollak, que además es la candidata de Israel para los Óscar, y a Muhammad Gazawi, el protagonista de solo 13 años, como mejor actor. La película trata sobre un niño de la ciudad cisjordana de Ramala que trata de viajar al mar por su cuenta después de que el Ejército israelí no le permitiera cruzar un puesto de control junto a sus compañeros de clase durante una excursión.

Según recoge el diario 'Haaretz', durante la ceremonia también se hicieron varios llamamientos al fin de la guerra en el enclave palestino y numerosos nominados a los premios vestían camisetas con eslóganes como 'Un niño es un niño' o 'Parad la guerra'.

Tras ello, el Ministerio de Cultura israelí ha anunciado que retirará la financiación a los premios. "Del presupuesto de 2026 en adelante, esta patética ceremonia no estará financiada por los contribuyentes. Bajo mi guardia, los ciudadanos de Israel no pagarán por un vergonzoso evento de cine que escupe en las caras de nuestros soldados", aseguró el ministro, Miki Zohar, en el comunicado difundido por Cultura.

Como recoge el comunicado, Cultura calificó la película como "escandalosa" y aseveró que "enfadó a muchos ciudadanos israelíes y soldados". De esta forma, el ministerio retirará la financiación en sus presupuestos a los premios Ophir, financiados por la Academia Israelí de Cine y Televisión.

Eso sí, la radio pública israelí 'Kan' recoge el testimonio de funcionarios de Cultura que aseguran que Zohar no ha visto la película.

