Muere a los 81 años Jimmy Cliff, una de las grandes figuras del reggae de Jamaica

Cliff era uno de los grandes referentes vivos del reggae jamaicano, declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2018. Ha fallecido a los 81 años a raíz de una neumonía.

El mundo de la música despide a Jimmy Cliff, uno de los grandes referentes de la música reggae jamaicana, que ha fallecido a los 81 años. Ha sido su esposa, Latifa Chambers, quien ha confirmado que Cliff falleció el lunes 24 de noviembre, a causa de una "convulsión" a la que le siguió una "neumonía". "Estoy agradecida por su familia, amigos, compañeros artistas y de trabajo que han compartido su viaje con él", ha señalado en un breve comunicado publicado en sus redes sociales, y ha enviado un mensaje a todos los fans de Cliff alrededor del mundo para dejarles claro que su apoyo fue "su fortaleza" a lo largo de toda su carrera.

"Él agradecía de verdad a todos y cada uno de los fans por su amor", ha señalado Chambers, quien ha querido agradecer también al doctor Couceyro y al personal médico que trató a Cliff en sus últimos días. "Jimmy, mi amor, que descanses en paz", ha añadido, no sin antes pedir que se respete la privacidad de la familia en "estos tiempos difíciles". Cliff ha sido una importante estrella del reggae, uno de los pocos referentes internacionales que aún quedaban vivos del reggae jamaicano, declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2018.

Cliff ha contribuido en la difusión de los sonidos de Jamaica por todo el planeta gracias a éxitos como Wonderful world, Beautiful people o You can get it it you really want. Fue el artífice de la banda sonora de The harder the come, una película estrenada en 1972 y que el propio Cliff protagonizó. Si bien no fue lo que lo catapultó a la fama, fue un gran éxito en ventas y es considerada la película que consiguió introducir este estilo musical en Estados Unidos.

