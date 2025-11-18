Lorca, inédito: el director Manuel Menchón descubre varias grabaciones en movimiento y objetos del poeta granadino

¿Por qué es importante? Manuel Menchón ha descubierto y restaurado grabaciones inéditas del poeta granadino. Tienen un gran valor, ya que de Lorca hay pocos registros de su imagen en movimiento.

Un sorprendente hallazgo muestra a Federico García Lorca en un coche subiendo una carretera de montaña, gracias al cineasta Manuel Menchón. Mientras preparaba su documental 'La voz quebrada', Menchón encontró esta imagen inédita del poeta granadino en una lata de betún con las iniciales F.G.L. dentro del archivo privado de la familia Menéndez-Pidal. Este archivo contiene 1500 cintas rodadas entre 1915 y 1970, y es valioso por los escasos registros de Lorca en movimiento. Las imágenes restauradas en alta resolución se incluirán en el documental, previsto para estrenarse en 2026.

Un coche del pasado siglo sube por una carretera de tierra llena de curvas en una montaña. En la parte trasera, se puede ver una ventana que muestra cómo dentro del vehículo hay varias personas saludando, entre ellas, Federico García Lorca.

Esta es una imagen inédita del poeta granadino que ha visto la luz gracias al cineasta Manuel Menchón. Precisamente, como si de una película se tratase, él ha logrado dar con este hallazgo mientras preparaba su documental 'La voz quebrada'.

Durante su labor de investigación para este trabajo, este director se encontró este tesoro donde menos se lo esperaba: en una lata de betún donde se podían leer las iniciales F.G.L. Él estaba buscando en el archivo privado de la familia Menéndez-Pidal cuando hizo este descubrimiento.

El archivo privado en el que se han hallado estas piezas de coleccionista consta de 1500 cintas rodadas entre 1915 y 1970. Unas grabaciones que tienen una gran importancia y es que, al contrario de lo que pueda parecer, hay pocos registros de imágenes del de Fuente Vaqueros en movimiento.

Un sorprendente hallazgo que nos permite ver con claridad a un Federico García Lorca viajando con su mítica compañía teatral, La Barraca.

Las imágenes, que han conseguido restaurar en alta resolución, serán incluidas en el documental 'La voz quebrada', que se estrenará en 2026.

