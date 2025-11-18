Ahora

Imágenes inéditas

Lorca, inédito: el director Manuel Menchón descubre varias grabaciones en movimiento y objetos del poeta granadino

¿Por qué es importante? Manuel Menchón ha descubierto y restaurado grabaciones inéditas del poeta granadino. Tienen un gran valor, ya que de Lorca hay pocos registros de su imagen en movimiento.

Federico García LorcaRetrato de Federico García Lorca en Granada, 1919Archivo de la Fundación Federico García Lorca | Centro Federico García Lorca
Un coche del pasado siglo sube por una carretera de tierra llena de curvas en una montaña. En la parte trasera, se puede ver una ventana que muestra cómo dentro del vehículo hay varias personas saludando, entre ellas, Federico García Lorca.

Esta es una imagen inédita del poeta granadino que ha visto la luz gracias al cineasta Manuel Menchón. Precisamente, como si de una película se tratase, él ha logrado dar con este hallazgo mientras preparaba su documental 'La voz quebrada'.

Durante su labor de investigación para este trabajo, este director se encontró este tesoro donde menos se lo esperaba: en una lata de betún donde se podían leer las iniciales F.G.L. Él estaba buscando en el archivo privado de la familia Menéndez-Pidal cuando hizo este descubrimiento.

El archivo privado en el que se han hallado estas piezas de coleccionista consta de 1500 cintas rodadas entre 1915 y 1970. Unas grabaciones que tienen una gran importancia y es que, al contrario de lo que pueda parecer, hay pocos registros de imágenes del de Fuente Vaqueros en movimiento.

Un sorprendente hallazgo que nos permite ver con claridad a un Federico García Lorca viajando con su mítica compañía teatral, La Barraca.

Las imágenes, que han conseguido restaurar en alta resolución, serán incluidas en el documental 'La voz quebrada', que se estrenará en 2026.

