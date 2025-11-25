Ahora

80 años después

Volver a Núremberg: Russell Crowe se mete en la piel de un oficial nazi en la película de James Vanderbilt

El contexto Hermann Göring fue el militar nazi más importante juzgado en Núremberg. La nueva película sobre aquellos juicios, de los que se acaban de cumplir 80 años, se estrena este viernes.

El oficial nazi Hermann Göring y el actor Russell Crowe caracterizado en 'Núremberg'
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Hoy conocemos el final de la historia. La de los 12 nazis que fueron condenados a muerte y tres a cadena perpetua por crímenes contra la paz y contra la humanidad. Sin embargo, la historia podría haber sido otra de no ser por Douglas Kelley, el psiquiatra norteamericano que examinó a los nazis para determinar si estaban en disposición de ser juzgados.

Es la historia que cuenta 'Núremberg', una película dirigida por James Vanderbilt y basada en el libro 'El Nazi y el Psiquiatra', de Jack El-Hai, que se estrena esta semana. En ella se relata cómo fue aquel trabajo: en concreto, la cinta se centra en la relación entre el psiquiatra y el comandante nazi Hermann Göring, un hombre aparentemente inteligente y educado al que da vida Russell Crowe.

El actor, ganador del Oscar por 'Gladiator', se mete ahora en la piel del fundador de la Gestapo, adicto a la morfina, que siempre tuvo claro que no acataría ninguna sentencia. Göring fue hallado culpable y condenado a morir ahorcado. La noche antes de su ejecución ingirió una dosis de cianuro que le habían pasado a escondidas y se suicidó.

Tras aquel juicio, el mundo se prometió que aquel horror no debía volver a repetirse. Y las promesas están para cumplirlas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Bolaños reivindica el "compromiso feminista" de Peramato y defiende a García Ortiz: "Ha sufrido ataques despiadados"
  2. Vilaplana pagó el ticket del parking a las 19:47 horas el día de la DANA, una hora después de salir de 'El Ventorro'
  3. Casi 50.000 mujeres y niñas fueron asesinadas por sus parejas en todo el mundo en 2024
  4. El presidente de la Diputación de Almería hablaba de "ir al dentista" con sus colaboradores para referirse a las mordidas
  5. Consumo multa a 32 operadores de juego con más de 33 millones de euros y bloquea seis portales
  6. La Justicia europea obliga a todos los países de la UE a reconocer el matrimonio homosexual contraído en otro Estado miembro