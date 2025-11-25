Volver a Núremberg: Russell Crowe se mete en la piel de un oficial nazi en la película de James Vanderbilt

El contexto Hermann Göring fue el militar nazi más importante juzgado en Núremberg. La nueva película sobre aquellos juicios, de los que se acaban de cumplir 80 años, se estrena este viernes.

La película 'Núremberg', dirigida por James Vanderbilt y basada en el libro 'El Nazi y el Psiquiatra' de Jack El-Hai, narra la historia de los juicios de Núremberg. La cinta se enfoca en la relación entre el psiquiatra Douglas Kelley y el comandante nazi Hermann Göring, interpretado por Russell Crowe. Göring fue condenado a muerte, pero se suicidó con cianuro antes de su ejecución.

Hoy conocemos el final de la historia. La de los 12 nazis que fueron condenados a muerte y tres a cadena perpetua por crímenes contra la paz y contra la humanidad. Sin embargo, la historia podría haber sido otra de no ser por Douglas Kelley, el psiquiatra norteamericano que examinó a los nazis para determinar si estaban en disposición de ser juzgados.

Es la historia que cuenta 'Núremberg', una película dirigida por James Vanderbilt y basada en el libro 'El Nazi y el Psiquiatra', de Jack El-Hai, que se estrena esta semana. En ella se relata cómo fue aquel trabajo: en concreto, la cinta se centra en la relación entre el psiquiatra y el comandante nazi Hermann Göring, un hombre aparentemente inteligente y educado al que da vida Russell Crowe.

El actor, ganador del Oscar por 'Gladiator', se mete ahora en la piel del fundador de la Gestapo, adicto a la morfina, que siempre tuvo claro que no acataría ninguna sentencia. Göring fue hallado culpable y condenado a morir ahorcado. La noche antes de su ejecución ingirió una dosis de cianuro que le habían pasado a escondidas y se suicidó.

Tras aquel juicio, el mundo se prometió que aquel horror no debía volver a repetirse. Y las promesas están para cumplirlas.

