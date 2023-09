laSexta rinde homenaje con 'María Jiménez: mi mundo es otro' a la artista, que falleció en Sevilla este jueves a los 73 años. En este trabajo, la cantante mostró su lado más íntimo repasando toda su trayectoria personal y profesional.

Después de años intensos de duro trabajo, por fin llegó el éxito para María Jiménez. "Empecé a hacerlo por necesidad, para comer, a los 15 años empecé a cantar y a los 27 triunfé. Era difícil con esa edad, pero yo lo conseguí. Estaba cantando en 'Los Gallos' y vino Gonzalo García Pelayo a hacer una película, era productor musical también. Me escuchó cantar, me propuso grabar un disco y lo grabé con él", recordaba.

"Dentro del espectáculo de 'Los Gallos' había diferentes artistas y una era María Jiménez. Es una artista excepcional por su sentido del ritmo, del dramatismo de las canciones y, sobre todo, porque dejaba su vida en lo que cantaba. Claramente, se le veía que estaba cantando algo casi biográfico, eso se reflejaba en lo que trascendía cuando cantaba", relataba el productor.

Curro Barco, a quien María Jiménez considera su "hermano de vida", explicaba que "el éxito de ella fue rotundo desde el primer disco que sacó, desde 'Golpes de pecho'".

La propia artista destacó que "cuando lo pone Pepe Domingo Castaño en la radio es una bomba" y que "en todas las emisoras" siempre estaba ella sonando.

A pesar de la popularidad, María Jiménez no se sintió mejor: "Siempre he sido muy humilde y lo sigo siendo. No he roneado nunca de nada. Todavía no sé quién soy y lo que represento. No me he enterado nunca de nada. He estado en la inopia [...] Llevaba buscando esto toda la vida, y pensé: 'Lo tienes, ahora te aguantas y aceptas esto con mucha categoría, mucho orgullo y mucho cariño. No te pongas tonta en ningún momento'".

Sobre el pelotazo con el tema 'Se acabó', la cantante habla de "revolución" y subraya su trascendencia a pesar del paso del tiempo: "Llevamos 42 años con esa canción y está en auge totalmente, no pasa de moda".

"Después del éxito de las canciones mexicanas que estaba en el primer disco, se busca una canción más original compuesta especialmente para ella. Luis Venegas tiene una gran canción, 'Se acabó', le viene como anillo al dedo porque, de alguna manera, vuelve a ser María mandona", apuntó su productor Gonzalo García Pelayo.