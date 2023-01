Miley Cyrus ya lo había adelantado en sus redes sociales, este 2023 comenzaría para ella con la publicación del primer sencillo de un disco para el que habrá que esperar hasta el próximo 10 de marzo, 'Endless Summer Vacation'. La canción 'Flowers' es todo un canto al amor propio, y es que de entre todas las maneras que uno puede ser una ruptura, la artista estadounidense ha decidido la de quererse a una misma.

Y así lo deja claro con la letra de esta nueva canción en la que dice "I can love me better than you can" ("Puedo quererme mejor de lo que tú lo hiciste"). ¿Es este un mensaje dedicado a su exmarido, Liam Hemsworth?

Lo cierto es que este tema llega tan solo un día después de que el productor argentino Bizarrap sacase a la luz su colaboración con la artista colombiana Shakira, 'BZRP Music Sessions 53'. Un tema que ha dado mucho que hablar porque la cantante se refiere sin tapujos a la tormentosa ruptura que acaba de vivir con su exmarido, el futbolista Gerard Piqué.

Aunque de una manera diferente, Miley habla del desamor tras su ruptura con el actor Liam Hemsworth, una relación llena de idas y venidas y un matrimonio que ella misma recientemente ha definido como "un auténtico desastre". En el tema de Cyrus los dardos a su expareja son más velados y la artista se centra más en transmitir un mensaje de amor propio.

"We were right, till we weren't / Built a home and watch it burn / I didn't want to leave you / I didn't want to lie / Started to cry but then remembered I can buy myself flowers". Así arranca la canción describiendo cómo todo pasó de estar bien a no estarlo, de cómo lo pasó mal hasta que fue consciente de que ella podía hacer cualquier cosa por si misma.

"I can buy myself flowers / Write my name in the sand / Talk to myself for hours / Say thing you don't understand / I can take myself dancing / And I can hold my own hand / Yeah I can love me better than you can" ("Puedo comprarme flores a mí misma / Escribir mi nombre en la arena / Hablar conmigo misma durante horas / Decir cosas que no entiendes / Puedo sacarme a bailar / Y sostener mi propia mano / Puedo quererme mejor que tu"). El tema sigue con lo que parece una respuesta directa a 'When I Was Your Man', de Bruno Mars, canción que Liam Hemsworth habría dedicado a Miley cuando estaban juntos.

Además de la letra, Miley ha hecho coincidir el lanzamiento de la canción con la fecha de cumpleaños de su exmarido, algo que no parece casualidad. En poco menos de diez horas desde su publicación, el videoclip acumula ya casi 16,5 millones de reproducciones en Youtube.

'Endless Summer Vacation' será el séptimo álbum de estudio de la cantante estadounidense y en con el que quiere mostrarse a su público más fuerte y segura de sí misma que nunca. Según explicaba en la nota oficial distribuida por Sony Music, las imágenes y la música de este disco "son un reflejo de la fuerza que ha encontrado al enfocarse en su bienestar físico y mental".

El anuncio estuvo acompañado de la portada del disco, que muestra una fotografía de Brianna Capozzi "completamente ejecutada por Cyrus", en la que se ve a la actriz de "Hannah Montana" colgada de una barra de trapecio portando un traje de baño negro y unos afilados y altos tacones.

El álbum ha sido grabado en Los Ángeles y producido con Kid Harpoon, Greg Kurstin, Mike WiLL Made-It y Tyler Johnson.