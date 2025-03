¿Feliz 8M a todas?

Se acerca el 8 de marzo y como cada año, se disparan las felicitaciones. Y todos los años volvemos a lo mismo: el Día de la Mujer no se celebra, por lo tanto, no se felicita. No hay que olvidar que el origen del 8M como día de reivindicación no tiene nada de festivo: se recuerda a más de un centenar de mujeres trabajadoras de una fábrica textil de Estados Unidos que murieron en lucha por sus derechos.

Así pues, este año, laSexta ha puesto en marcha la campaña ¿Feliz 8M?, con motivo del Día Internacional de la Mujer y con el fin de incidir en la necesidad de continuar la lucha a favor de la igualdad de género. Con esta campaña, laSexta no se resigna a que el 8M se convierta en una celebración más. Y es que aunque felicitar el Día de la Mujer es algo que se ha institucionalizado, todavía quedan millones de mujeres afectadas por la desigualdad salarial, los techos de cristal, los problemas de conciliación, el acoso en redes sociales, los juicios por su apariencia personal o la necesidad de esforzarse el doble para ser valoradas al mismo nivel que sus compañeros.

Protagonizada por algunas de las presentadoras de la cadena, se cuestiona esta celebración poniendo énfasis en la necesidad de continuar luchando por los derechos de todas las mujeres, sin importar su carácter de líderes o referentes, sino por su mera existencia y derecho a la igualdad.

La campaña, creada y producida por la dirección de Marketing Corporativo de Atresmedia, junto a su carácter reivindicativo y reflexivo, mantiene un componente irónico y retórico; unos rasgos que definen el carácter de la propia cadena y con los que se dirige cada día a su audiencia, con enfoques innovadores y vanguardistas y contando la actualidad de una manera diferente y comprometida.