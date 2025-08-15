Ahora

Un pasado, ¿mejor?

El lucrativo negocio de la nostalgia por los 90 en el cine y la música: "Tiene mucho que ver con la confusión del tiempo en que vivimos"

Los detalles El cine y la música apuestan por traer de regreso los éxitos del pasado aprovechándose del sentimiento de nostalgia que existe. Desde 'Beetlejuice' hasta 'Sé lo que hicisteis el último verano' o la gira de Oasis.

Imagen de la primera entrega de Jurassic Park.
Dinosaurios rugiendo en el cine, Oasis triunfando con su gira y sí, ya sabemos lo que hicisteis el último verano, porque ya lo vimos hace 30 años.

Parece que vivimos en una perpetua nostalgia. Es una sensación tremendamente lucrativa que funciona. Nos hace viajar a una época cuyos recuerdos hemos idealizado. Ahora le toca a los 90.

Casi medio millón de personas pasaron por Wembley a lo largo de cinco días solo para ver a Oasis. Los Gallagher han devuelto a los años 90 a varias generaciones con su gira de reunión.

La nostalgia se ha convertido en un negocio muy lucrativo, para todas las edades y públicos. Desde la vuelta de 'El Último de la Fila' a Green Day y The Smashing Pumpkins, que giran juntos este verano.

Pero no solo ocurre en la música, el cine no podía ser menos. Beetlejuice lo hizo hace menos de un año y ahora es el turno de 'Sé lo que hicisteis el último verano' y del parque de dinosaurios más famoso del mundo, con 'Jurassic World: El renacer'.

Los remakes se han convertido en la gallina de los huevos de oro de Hollywood. "Siempre apuestan por estrategias que funcionen mucho mejor en el mercado", Lucía Tello Díaz, experta en cine.

De esta forma, aclara que, aunque el público haya cambiado en los últimos 30 años, y mucho, "la competencia es feroz por la atención, lo que complica mucho más querer innovar".

La nostalgia por un pasado mejor se une, además, al miedo a un futuro cada vez peor. "Tiene mucho que ver con el desconcierto y la confusión del tiempo en que vivimos, hay cambios demasiado rápidos", asegura Ana Sánchez-Anegón, CEO El Animal Emocional

Al ritmo al que avanza esta nostalgia, solo podemos preguntarnos qué echaremos de menos cuando nos quedemos sin cosas que añorar.

