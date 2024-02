Con la canción 'Zorra', Nebulossa se propone reapropiarse de un insulto machista para darle una nueva lectura empedradora y, tras haberlo convertido en un éxito viral con 2,2 millones de escuchas, ha tocado aún más gloria al ser la seleccionada para representar a España en Eurovisión. La canción con tintes ochenteros tras ser seleccionada como la propuesta de España, no ha dejado indiferente a nadie, ¿pero quiénes son los artistas detrás de la propuesta y cuál es su recorrido como banda?

El dúo de Ondara (Alicante) formado por María Bas y Mark Dasousa representará así a España en Eurovisión 2024 en mayo en la ciudad de Malmö (Suecia) con este incipiente himno feminista. Bas es la voz del grupo Mark Dasousa, el productor y sintetizadores y la banda que recuerda al a la música de los años 80. Además, define su sonido como un conjunto de "mucho pop y mucho sinte (sintetizadores)", lo que denominan MPYMS. Ellos se defienden como una música basada en sonidos y melodías ochenteras.

Aparte de ser compañeros de grupo, también son pareja y el proyecto nació cuándo se conocieron los dos músicos en 2018 en un ascensor. Desde entonces, han seguido subiéndose a distintos escenarios y creando música. El nombre del grupo alude a nebulosas porque en un viaje a Port Ainé acudieron a un observatorio astronómico donde las mencionaban constantemente, según han explicado en varias entrevistas.

Cabe señalar que su música también ha sido premiada ya que su canción "GLAM" fue escogida Mejor Canción del 2021 por el jurado de Indie Cool. Además, ganaron concurso Studio Mans y fueron nominados a los premios Pop Eye como Grupo Revelación.

Ya compitieron para ir a Eurovisión en 2022

Su hit 'Glam' y 'Anoche' fueron las dos propuestas que llevaron a 'Una voce per San Marino', el concurso de preselección de San Marino para el Festival de Eurovisión. Sí, esta no es la primera vez que los valencianos, se presentan a una preselección para ir a Eurovisión ya que en 2022 Nebulossa probó suerte para representar al país europeo de San Marino en el festival de la canción en la edición que Chanel logró el tercer puesto del certamen, pero no llegaron ni a la final de la preselección.

Tras el éxito de su primer LP, 'Poliédrica de mi' (Atomic Records), Nebulossa realizaron un gran gira por las mejores salas y los festivales de las diferentes ciudades españolas como Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Zaragoza y Ponferrada, entre otras y ahora, desarrollan su nuevo proyecto musical.

El grupo de pop electrónica prepara su nuevo albúm 'Virturrosismo' que irá cogiendo forma single a single y del proyecto, ya se conocen tres canciones. 'Me pones a 1000' es una de las canciones que formará parte de este LP y es otro de sus grandes éxitos, al ser una de sus canciones más escuchadas en Spotify y YouTube. Se trata de un tema que cuenta con una base electrónica que recuerda al temazo "Maniac" de Michael Sembello, que sonaba en la película Flashdance (1983).

Letra de Zorra

Ya sé que soy solo una zorra

Que mi pasado te devora

Ya sé que soy la oveja negra

La incomprendida, la de piedra

Ya sé que no soy quien tú quieres (lo sé)

Entiendo que te desespere (lo sé)

Pero esta es mi naturaleza

Cambiar por ti me da pereza

Estoy en un buen momento

Solo era cuestión de tiempo

Voy a salir a la calle a gritar lo que siento

A los cuatro vientos

Si salgo sola soy la zorra

Si me divierto la más zorra

Si alargo y se me hace de día

Soy más zorra todavía

Cuando consigo lo que quiero (zorra, zorra)

Jamás es porque lo merezco (zorra, zorra)

Y aunque me esté comiendo el mundo

No se valora ni un segundo

Estoy en un buen momento

Solo era cuestión de tiempo

Voy a salir a la calle a gritar lo que siento

A los cuatro vientos

Estoy en un buen momento (zorra, zorra)

Reconstruida por dentro (zorra, zorra)

Y esa zorra que tanto temías se fue empoderando

Y ahora es una zorra de postal (zorra, zorra, zorra)

A la que ya no le va mal (zorra, zorra, zorra)

A la que todo le da igual

Lapídame, si ya total

Soy una zorra de postal

Yo soy una mujer real (zorra, zorra, zorra)

Y si me pongo visceral (zorra, zorra, zorra)

De zorra pasaré a chacal, te habrás metido en un zarzal

Soy una zorra de postal (zorra, zorra, zorra)

Estoy en un buen momento

Solo era cuestión de tiempo

Voy a salir a la calle a gritar lo que siento

A los cuatro vientos

Estoy en un buen momento (zorra, zorra, zorra)

Reconstruida por dentro (zorra, zorra, zorra)

Y esa zorra que tanto temías se fue empoderando

Y ahora es una zorra de postal