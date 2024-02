El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reaccionado en Al Rojo vivo a la elección de la canción feminista 'Zorra' de Nebulossa para representar a España en Eurovisión.

"A mí me parece que el feminismo no solamente es justo sino que es divertido, este tipo de provocaciones tienen que venir necesariamente de la cultura", ha señalado, asegurando que "a la 'fachosfera' le hubiera gustado tener el 'Cara al sol'": "A mí me gustan más este tipo de canciones", ha añadido en el plató de ARV.

Siguiendo en esta línea, Sánchez ha calificado la canción de "electrónica, ochentera y sobre todo provocadora": "Yo creo que el feminismo es justo y también puede ser divertido, y al final está hablando de cosas que yo creo que compartimos una gran mayoría de hombres y mujeres".