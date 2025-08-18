La 'reina de la ketamina', acusada de vender la droga que mató a Matthew Perry, acepta declararse culpable

El contexto Jasveen Sangha, conocida como la 'reina de la ketamina', ha aceptado declararse culpable, algo que también hizo el médico Salvador Plasencia. Son cinco las personas acusadas por la muerte del conocido actor.

Una mujer de California conocida como la 'reina de la ketamina' aceptó declararse culpable de los cargos de suministrar la dosis del anestésico recetado que mató a la estrella de 'Friends', Matthew Perry, según informaron los fiscales el lunes.

Jasveen Sangha, quien debía ir a juicio en septiembre, se declarará culpable de cinco cargos federales en virtud de un acuerdo con los fiscales federales, según un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El acuerdo de culpabilidad se produjo poco más de tres semanas después de que el médico californiano Salvador Plasencia, otra de las cinco personas acusadas en relación con la muerte de Perry, se declarara culpable de cuatro cargos de distribución ilegal de ketamina.

Sangha, descrita por las autoridades como una traficante de drogas conocida por los clientes como la 'reina de la ketamina', fue acusada de suministrar la dosis que le costó la vida a Perry. Una autopsia concluyó que Perry murió por los efectos agudos de la ketamina que, combinados con otros factores, provocaron que el actor perdiera el conocimiento y se ahogara en su jacuzzi el 28 de octubre de 2023. Tenía 54 años.

Perry, conocido por su papel de Chandler Bing en la comedia de la NBC de 1990 'Friends', había reconocido públicamente décadas de abuso de sustancias, incluso durante el auge de su fama en la serie.