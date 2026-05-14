Óscar López advierte que "vamos tarde" en legislación digital y aboga por una "alianza de potencias medias" que construya "una IA confiable"

Los detalles El ministro ha participado en el I Encuentro Internacional de Derechos Digitales, donde ha analizado el presente y futuro de las redes sociales, la inteligencia artificial y la gobernanza a nivel global.

El ministro Óscar López ha defendido una alianza con potencias medias para crear una inteligencia artificial confiable, considerando esta como una "tercera vía tecnológica". Durante el I Encuentro Internacional de Derechos Digitales en Barcelona, López y Carissa Véliz, profesora de la Universidad de Oxford, discutieron sobre la gobernanza global de la IA y las redes sociales. López destacó la urgencia de establecer un marco normativo en el entorno digital para evitar que el poder tecnológico se concentre en pocas manos. Además, enfatizó la necesidad de proteger la salud mental de los menores frente a la innovación tecnológica. Frances Haugen criticó la falta de transparencia de las plataformas sociales y su enfoque en las ganancias, mientras que Guiliano de Empoli analizó cómo los datos y algoritmos influyen en las sociedades.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha defendido este jueves una alianza con las potencias medias para "la definición de una tercera vía tecnológica y de construcción de una IA confiable que tiene que ser el futuro".

López se ha posicionado así en el I Encuentro Internacional de Derechos Digitales celebrado en Barcelona y organizado por el Gobierno de España y Mobile World Capital, en el marco del Observatorio de Derechos Digitales. Bajo el título "Profecía y poder: el futuro de la democracia en la era de la IA", el ministro ha conversado con la profesora de la Universidad de Oxford y autora de 'Privacy is Power', Carissa Véliz.

Juntos han analizado el presente y futuro de las redes sociales y la inteligencia artificial, particularmente la necesidad de una gobernanza a nivel global. En este sentido, el ministro ha remarcado la necesidad de establecer un marco normativo en el entorno digital para evitar que "el poder tecnológico quede en unas pocas manos que definirán nuestro modelo energético, la educación, la seguridad y la privacidad".

En este sentido, ha recordado que iniciativas como la ley para limitar el acceso de menores a las redes sociales cuentan con el apoyo del 90% de la población. Asimismo, ha subrayado que "debemos asegurar que la innovación no pone en riesgo la salud mental de nuestros hijos e hijas".

Además, López ha advertido que ya "vamos tarde" en lo que respecta a legislación digital. "Los que trabajamos en la gobernanza del modelo de IA, cuanto más conocemos, más nos radicalizamos en la conciencia de que vamos tarde. (...) Yo no quiero que, en el futuro, cuando haya juicios sobre lo que pasó con las redes y la IA, aparezcan ingenieros diciendo que también se les fue de las manos", ha esgrimido.

Una "batalla de poder"

El ministro ha insistido también en que no se trata de una "batalla tecnológica", sino de una "batalla de poder". "Si no fuera una cuestión política, si no fuera una cuestión de poder, todos los usuarios españoles de una red de mensajería no habrían recibido un mensaje del dueño de esa red contra el presidente del Gobierno", ha apuntado.

En lo que respecta a la soberanía digital, ha recordado que el Gobierno ha destinado más de 30.000 millones de euros en fábricas de chips y semiconductores, en empresas punteras en materia de comprensión de modelos de lenguaje de IA.

Al mismo tiempo, ha declarado que también trabaja en la regulación de la construcción de los centros de datos y en la apuesta por la supercomputación con la entrada de capital público en pymes punteras mundialmente en IA para que España cuente con una de las primeras gigafactorías de Europa.

Por su parte, la filósofa Carissa Véliz ha alertado sobre el papel de las predicciones tecnológicas en la toma de decisiones, afirmando que "obedecemos las predicciones como órdenes camufladas y lo que hacemos es no cuestionar, sino obedecer".

Los algoritmos de las redes sociales

En esta segunda jornada del congreso también han participado la experta en datos y responsable de la publicación de los 'Papeles de Facebook', Frances Haugen, y el presidente del think tank Volta y autor del best-seller 'El mago del Kremlin', Guiliano de Empoli.

Haugen ha criticado la falta de transparencia de las grandes plataformas sociales y su apuesta por las ganancias, sin tener en cuenta el efecto de sus contenidos. A su juicio, "cuando las plataformas tuvieron que escoger entre seguridad pública y beneficios, escogieron los beneficios".

En este sentido, la extrabajadora de Facebook ha recordado la reciente resolución de un jurado de Los Ángeles sobre el diseño de algoritmos adictivos y nocivos para menores por parte de las plataformas.

"Una sanción de seis millones de dólares para indemnizar los daños provocados a una sola persona puede parecer irrelevante, pero importa, porque si tenemos a 150.000 niños afectados en Estados Unidos, la cifra sube al trillón de dólares. Estas son cifras que generan consecuencias", ha sostenido.

Haugen ha explicado que, actualmente, las plataformas "se centran en la economía de la atención: la gente provee atención, las plataformas la venden y los anunciantes la compran. Eso significa que pueden empeorar la experiencia y seguir generando beneficios, siempre que mejoren el modo de retener la atención".

Para cambiar este paradigma, la experta ha instado a avanzar hacia "un modelo de negocio digital que priorice la confianza del usuario" y ha presentado una iniciativa con la que urge a las marcas a destinar un 10% de su inversión publicitaria a plataformas y redes sociales que cumplan con determinados estándares de transparencia, como la publicación de métricas sobre su impacto real en los usuarios.

Por su parte, Empoli ha abordado cómo los actores políticos utilizan datos y algoritmos para influir en sociedades enteras, y ha explorado la lógica del "caos digital", un entorno en el que la viralidad y la polarización se convierten en herramientas de poder, redefiniendo las reglas del juego democrático.

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