Nuevos detalles sobre la enemistad entre Altman y Musk: el fundador de OpenAI acusa al de Tesla de "tácticas negativas"

¿Por qué es importante? El comportamiento del hombre más rico del mundo salió a relucir nuevamente en el décimo día del juicio contra OpenAI, en un proceso que busca determinar si la tecnológica incumplió su misión fundacional sin fines de lucro.

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, testificó en una corte de California que la salida de Elon Musk de la empresa mejoró la moral de los empleados, quienes criticaban su gestión. En el juicio, Musk acusa a OpenAI, Altman y Microsoft de incumplimiento de contrato y enriquecimiento injusto, solicitando compensación económica y el regreso de la compañía a su estado sin ánimo de lucro. Altman defendió su credibilidad ante las acusaciones de tácticas negativas y discordia en la empresa, mientras que otros testimonios sugieren un patrón de mentiras. El juicio se aproxima a su conclusión, con argumentos finales programados para el próximo jueves.

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, ha declarado este martes en una corte de California que la salida de Elon Musk de la empresa matriz de ChatGPT supuso "un impulso para la moral" de los empleados e investigadores que se quejaban de su gestión. El comportamiento del hombre más rico del mundo salió a relucir nuevamente en el décimo día del juicio contra OpenAI, en un proceso que busca determinar si la tecnológica incumplió su misión fundacional sin fines de lucro.

El testimonio de Altman era uno de los más esperados en el tribunal federal de Oakland, que escucha la demanda entablada por Musk. "No creo que el señor Musk entendiera cómo dirigir un buen laboratorio de investigación", ha afirmado Altman en el estrado, según información citada por 'CNBC'.

Las declaraciones contrastan con el testimonio del fundador de Tesla, que dijo que fue "un tonto" al entregar a OpenAI 38 millones de dólares en financiación "esencialmente gratuita" para crear lo que se convertiría en una compañía de 800.000 millones de dólares. Hasta la fecha, la empresa matriz de ChatGPT ha recaudado 175.000 millones de dólares en inversiones privadas, según declaró su director ejecutivo en la corte.

Musk, que se retiró de la tecnológica en 2018, acusa a OpenAI, sus cofundadores Altman y Greg Brockman, y Microsoft de incumplimiento de contrato y enriquecimiento injusto. Además de pedir una compensación económica y que OpenAI regrese a ser una compañía sin ánimo de lucro, el magnate solicitó el despido de Altman, lo que subrayó la enemistad de los otrora amigos.

Altman se ha quejado este martes en el estrado de que Musk realizó "muchas tácticas negativas" contra OpenAI, especialmente desde que fundara xAI e intentara captar al personal y a los investigadores de la tecnológica. También ha señalado que el magnate dijo que no quería invertir en una empresa emergente que no pudiera controlar y que tenían "cero posibilidades de tener éxito", de acuerdo a información citada por 'NBC'.

Pero Altman, que fue retirado de la compañía por un corto periodo en 2023, también fue puesto contra las cuerdas por los abogados de Musk acerca de su credibilidad. "Creo que soy una persona honesta y digna de confianza", respondió sobre los cuestionamientos sobre si había engañado a alguien en los negocios.

La semana pasada Tasha McCauley, exmiembro de la junta directiva de OpenAI, testificó que Altman mostró un "patrón de mentiras", lo que sembró preocupaciones entre los altos ejecutivos de la tecnológica. El testimonio de McCauley concuerda con el dado por la exdirectora de tecnología de OpenAI, Mira Murati, que aseguró que Altman fomentó la discordia entre los altos cargos de la empresa y el caos en la compañía.

Pero Altman ha dicho que no tenía conocimiento de esos testimonios. "Quiero agradecer al señor Musk sus contribuciones y su orientación", dijo al terminar su intervención. El mediático juicio se encamina al final, el próximo jueves está programado para que las dos partes presenten los argumentos finales y el jurado comience a deliberar.