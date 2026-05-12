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La importancia del sistema inmunitario, los asintomáticos y los supercontagiadores: así funciona el hantavirus

¿Por qué es importante? Con la noticia del paciente positivo en España, muchos se preguntan qué puede pasar con los otros 13 que han compartido viaje y vuelo con él: por qué en unas personas el virus evoluciona tan rápido y con un cuadro tan grave.

La importancia del sistema inmunitario, los asintomáticos y los supercontagiadores: así funciona el hantavirus
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Con la noticia del paciente positivo en España, muchos se preguntan qué puede pasar con los otros 13 que han compartido viaje y vuelo con él: por qué en unas personas el virus evoluciona tan rápido y con un cuadro tan grave. Por ello, laSexta ha querido saber si con el hantavirus hay —como ocurría con el coronavirus— supercontagiadores asintomáticos. Esto es lo que dicen los expertos.

¿Por qué algunas personas enferman tan rápido? Una de las claves está en el sistema inmunitario. En algunas personas el mecanismo de defensa natural del organismo es desmesurado y se producen a gran velocidad cuadros graves. "Se produce un síndrome cardiorrespiratorio fulminante", ha explicado el epidemiólogo Juan José Badiola. Mientras, en las que no ocurre esta respuesta solo se producen síntomas similares a los de una gripe.

¿Hay asintomáticos? Los expertos creen que sí puede haber personas infectadas sin síntomas, aunque pueden no dar positivo en las pruebas y es muy difícil que transmitan la enfermedad.

¿Existen los supercontagiadores? Sí, son aquellas personas en las que los virus se reproducen más deprisa. El matrimonio neerlandés del crucero es muy posible que lo fuera. "Son capaces de transmitir mayor carga viral y, por lo tanto, contagiar a un mayor número de personas", ha aclarado Cristina Fernández, jefa del Servicio de Medicina Preventiva del hospital de Santiago de Compostela.

"O también se ha visto que aquellos que tienen una mayor inflamación a nivel hepático pueden tener más riesgo de transmitir", ha agregado Fernando Salvador, especialista de enfermedades infecciosas del Vall d'Hebron.

¿Hay tratamientos? Hay medicamentos en fase muy muy experimental que están desarrollando científicos en Argentina. "Usan anticuerpos de las llamas, muchos más chiquititos que los humanos y permiten llegar a muchas células", ha aclarado el inmunólogo Alfredo Corell. Son prometedores, pero no están testados ni disponibles para utilizarlos en la actualidad.

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