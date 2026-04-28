Barbacid se defiende tras la retirada de su estudio sobre el cáncer de páncreas por parte de la Academia de Ciencias de EEUU

Los detalles La organización lo ha hecho debido a que ni él ni sus dos socios mencionaron en la publicación sus vínculos con la empresa Vega Oncotargets, lo que considera un "conflicto de intereses".

La Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos retiró un estudio de Mariano Barbacid, Carmen Guerra y Vasiliki Liaki sobre un tratamiento experimental contra el cáncer de páncreas debido a un "conflicto de intereses" no declarado. Los científicos no mencionaron sus vínculos con la empresa Vega Oncotargets, que podría explotar comercialmente los resultados. Barbacid defendió la validez de la investigación, argumentando que la omisión fue sin mala fe. La academia ofreció la oportunidad de reenviar el artículo por el "envío directo".

La Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos (PNAS) ha retirado la publicacióndel estudio de Mariano Barbacid, Carmen Guerra y Vasiliki Liaki sobre el tratamiento experimental efectivo contra el cáncer de páncreas por un "conflicto de intereses" al no mencionar en el mismo los vínculos de los tres científicos con la empresa Vega Oncotargets. Una noticia que ha publicado 'El País' y de la que se ha defendido Barbacid aseverando que, pese a la decisión, no está en duda "el valor de la investigación".

La polémica se ha originado con la decisión de la academia de retirar la publicación por "un conflicto de intereses relevante no declarado en el momento de la presentación" al no señalar Barbacid y sus compañeros que son copropietarios (y fundadores) de la empresa Vega Oncotargets, encargada de la posible explotación comercial de los resultados de esta investigación.

Según ha contado el citado medio, Barbacid pudo publicar el pasado 2 de diciembre de 2025 el trabajo por la "vía rápida" al ser miembro de la academia estadounidense, pero al hacerlo no mencionó a Vega Oncotargets. Y, en el caso de que lo hubiera hecho, tendría que haber tenido que publicar el estudio mediante el "envío directo", tal y como establecen las normas de la PNAS.

Por tanto, la decisión de la academia ha sido la de retirar el estudio. No obstante, Mariano Barbacid ha emitido un comunicado en el que ha respondido a la noticia de 'El País' señalando que ha publicado una "información torticera" en la que "eleva una mera cuestión formal en la publicación a la categoría de enmienda a su contenido".

El científico ha reconocido que no se mencionó a su empresa en el estudio, pero que fue algo que se hizo sin "mala fe ni voluntad alguna de ocultación". Y que, al ser miembro de la academia, "el procedimiento interno obliga a subsanar la omisión, no bastando para ello añadir una simple nota".

"De hecho, en el comunicado de la Academia que recibimos el pasado 19 de marzo se decía 'queremos enfatizar que el valor de la investigación en sí no está en duda; sin embargo, debemos asegurarnos de que todas las publicaciones se adhieran a las políticas y estándares de PNAS", ha añadido.

Además, Barbacid ha señalado que la academia le ofreció volver a enviar el artículo por "envío directo", algo que afirma que ya hizo hace un par de semanas. "Vega Oncotargets no tiene ninguna otra actividad comercial o empresarial fuera del proyecto de la Triple Terapia, por lo que las maliciosas insinuaciones que están proliferando estos días no tienen cabida en esta noticia", ha concluido el científico.

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