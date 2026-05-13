La desclasificación de Trump sobre ovnis: avistamientos en España y colaboraciones militares de Franco con los nazis

Los detalles La documentación forma parte del programa Pursue o Sistema Presidencial de Desclasificación e Informes sobre Encuentros con Fenómenos Aéreos No Identificados. Una iniciativa que busca centralizar décadas de inteligencia secreta.

Estados Unidos ha desclasificado informes sobre avistamientos de ovnis en España, disponibles en la web del Departamento de Defensa. El presidente Donald Trump anunció la desclasificación de información sobre fenómenos anómalos no identificados, cumpliendo su promesa de liberar documentos. Entre los 162 expedientes revelados, se mencionan avistamientos en España y colaboraciones militares de científicos alemanes con el régimen de Franco. Un informe de 1947 del jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea de EE.UU. y un estudio francés destacan en esta información. La documentación incluye transcripciones de las misiones Apolo, detallando fenómenos inexplicables en la Luna.

Estados Unidos asegura que, a lo largo de la historia, se han dado avistamientos de ovnis y otros tipos de objetos extraterrestres en España. Así consta en dos informes que la Administración Trump ha desclasificado para el disfrute de los americanos. Pero también del resto del mundo, pues está a un par de 'clics' de distancia, en la web del Departamento de Defensa.

El pasado 29 de abril, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibió en el Despacho Oval a los astronautas del Artemis II. Con estos científicos delante, anunció la desclasificación de información gubernamental sobre ovnis y vida extraterrestre. El pasado viernes, su promesa se hizo realidad. "El pueblo estadounidense ahora puede acceder instantáneamente a los archivos desclasificados del gobierno federal sobre fenómenos anómalos no identificados (UAP)".

Ahora, sabemos que en esa información que se ha salvado de la censura durante décadas, se habla de España. No solo de avistamientos de objetos voladores no identificados, sino también de una serie de supuestas colaboraciones militares de científicos alemanes con el régimen de Franco.

Estos datos figuran entre los 162 expedientes dados a conocer a primeros de este mes de mayo por el Gobierno de Donald Trump. La documentación forma parte del programa Pursue (Sistema Presidencial de Desclasificación e Informes sobre Encuentros con Fenómenos Aéreos No Identificados). Una iniciativa que busca centralizar décadas de inteligencia secreta. La documentación liberada incluye transcripciones de las misiones Apolo (1969-1972) de la NASA, detallando fenómenos inexplicables en la Luna.

De acuerdo con las consultas realizadas por Servimedia, sobre España, hay, al menos, dos documentos que hacen referencia al país. Uno es un informe del 14 de noviembre de 1947 del jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea de los EEUU. El otro es el estudio 'Ovnis y Defensa: ¿Para qué debemos prepararnos?' Este último fue elaborado por la asociación francesa Cometa y detalla los resultados de un estudio del Instituto de Estudios Superiores de Defensa Nacional.

El informe del 14 de noviembre de 1947 del jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea de los EEUU va dirigido a la atención de la "Oficina del Director de Inteligencia, Teniente Coronel George Garrett, Jr.". En el escrito se alude a un "artículo de Lionel Shapiro sobre las armas de guerra desarrolladas en España" y que "se publicó en varios periódicos importantes del país". Se apunta que "la relevancia de este artículo dependerá de ciertos elementos esenciales para tales supuestos desarrollos importantes, como fondos, materiales, instalaciones de prueba experimental y conocimientos técnicos. Se supone que estos últimos fueron proporcionados por científicos alemanes".

Además, se indica que "en este Cuartel General, los científicos de Alemania indican que no hay ningún científico de importancia de Alemania en España y que desconocen a los mencionados en este artículo".

No obstante, "se debería intentar obtener nombres, cualificaciones o cualquier información que pueda ayudar a identificar a los supuestos científicos alemanes que trabajan en España". El período al que se alude, tendría que ver con una supuesta colaboración de la Alemania posterior al régimen nazi con el franquismo.

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