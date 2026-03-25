Condenadas Meta y YouTube a pagar tres millones de dólares en EEUU por causar adicción a redes

Sí, pero El jurado de este histórico juicio, compuesto por siete mujeres y cinco hombres, seguirá deliberando para decidir qué daños punitivos adicionales deberán pagar las empresas por dolor o fraude.

Un jurado de Los Ángeles ha declarado culpables a Meta y YouTube por perjudicar la salud mental de menores, obligándolas a pagar tres millones de dólares en indemnizaciones. La demanda, presentada por una joven de 20 años, alegó adicción a Instagram y YouTube desde su infancia. Meta asumirá el 70% del coste y YouTube el resto. El jurado seguirá deliberando sobre posibles daños punitivos adicionales. Este fallo marca un precedente en la resolución de 1.500 casos similares. Además, un jurado de Nuevo México también condenó a Meta por ocultar información sobre prácticas que facilitaban la explotación sexual infantil, imponiéndole una multa de 375 millones de dólares. Estos casos cuestionan las prácticas de la industria tecnológica y podrían definir los límites de responsabilidad de las redes sociales en EE.UU.

Un jurado de Los Ángeles ha declarado este miércoles culpables a Meta y Youtube de perjudicar la salud mental de menores en una histórica demanda sobre la adicción a las redes sociales y por la que tendrán que pagar una indemnización de tres vmillones de dólares, que vienen a ser uno 2,6 millones de euros. El juicio comenzó a finales de enero en el Tribunal Superior de Los Ángeles con la demanda de una joven de 20 años que alegó que se volvió adicta a aplicaciones como Instagram y YouTube durante su infancia.

Ahora, ambas plataformas deberán pagar tres millones de dólares en concepto de indemnización por daños morales y otros perjuicios económicos. De acuerdo con la sentencia, Meta es responsable del 70% de dicho coste y YouTube del resto.

El jurado de este histórico juicio, compuesto por siete mujeres y cinco hombres, seguirá deliberando para decidir qué daños punitivos adicionales deberán pagar las empresas por dolor o fraude.

El resultado de esta demanda representa una importante victoria contra dos gigantes tecnológicos y sienta las bases para la resolución de alrededor de 1.500 casos similares contra empresas de redes sociales. La demanda de la joven, identificada como K.G.M., incluía a las herramientas TikTok y Snapchat, que lograron alcanzar un acuerdo en términos no revelados para evitar el primero de una serie de juicios históricos contra las plataformas de redes sociales.

Esta resolución se suma a la sentencia dictaminada este martes por un jurado de Nuevo México que también encontró culpable a Meta de ocultar información sobre deficiencias en sus plataformas y prácticas comerciales que facilitaban la explotación sexual infantil y fue condenado a una multa de 375 millones de dólares (324 millones de euros).

Estos litigios forman parte de una ola más amplia de casos que cuestionan las prácticas de la industria tecnológica y podrían sentar precedentes sobre los límites de responsabilidad de las redes sociales en EEUU.

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