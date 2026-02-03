Las familias celebran la prohibición del acceso a la redes sociales a menores de 16 años y piden vigilar que las plataformas cumplan con esta medida

¿Por qué es importante? Los expertos advierten que el acceso a las redes sociales a una edad tan temprana puede ser la puerta de entrada a distintos problemas en un cerebro que está todavía sin formar.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que España prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años, una medida largamente solicitada por las familias. María Sánchez, de la confederación española del AMPA, celebra que facilitará la gestión familiar al ser una restricción universal. Carmen Morillas, de FAPA Giner de los Ríos, exige a las plataformas que cumplan con esta regulación, destacando su responsabilidad. Ramón Izquierdo, del sindicato ANPE, señala que el uso de móviles afecta la atención en clase. Psicólogos advierten que el acceso temprano a redes puede causar problemas en el desarrollo cerebral. Países como Australia y Francia ya han implementado restricciones similares.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que España prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años y adoptará otras medidas para aumentar el control de las plataformas digitales. Una medida que las familias llevaban mucho tiempo pidiendo.

Ahora, celebran que se vaya a llevar a cabo. "Va a facilitar mucho la pelea que tenemos que gestionar cuando dicen que quieren tener redes porque sus amigos las tienen", ha señalado María Sánchez, de la confederación española del AMPA de la Escuela Pública, añadiendo que será más fácil tratar este tema si el no poder acceder es "universal para todos".

Tras este anuncio, exigen que las plataformas vigilen de verdad la edad y cumplan con esta medida. "Entendemos que es necesario mirar hacia esas plataformas que se están lucrando con millones de euros", ha destacado Carmen Morillas, de FAPA Giner de los Ríos.

Lo cierto es que, aunque los móviles no se pueden usar en los centros, su uso también lo sufren los profesores. "Cuesta mucho poder atender durante un largo determinado porque están acostumbrados a estímulos muy cortos", ha explicado Ramón Izquierdo, del sindicato de profesores ANPE.

De hecho, los psicólogos ya advertían que el uso de las redes sociales en edades tan tempranas puede ser la puerta de entrada a distintos problemas en un cerebro que está todavía sin formar. Demasiado influenciables, también, a la polarización, convirtiéndose en carne de bulos.

En Australia y en Francia ya han puesto por ley la frontera a los 16 años, mientras que en Austria está en los 14. Una medida que lo que busca es dar tiempo para que puedan desarrollar el más básico espíritu crítico.

