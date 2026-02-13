6 mujeres científicas a las que la historia quiso olvidar y sus descubrimientos clave

Más allá de Marie Curie, numerosas científicas transformaron la historia con descubrimientos decisivos que durante décadas permanecieron invisibles para la comunidad científica.

Durante siglos, la historia de la ciencia se contó casi siempre con nombres masculinos. Sin embargo, detrás de muchos avances fundamentales hubo mujeres cuyo trabajo fue ignorado, minimizado o directamente atribuido a otros. Cuando se piensa en grandes figuras femeninas de la ciencia, el nombre de Marie Curie suele ser el primero (y a veces incluso el único) en aparecer. No es casual: fue pionera en el estudio de la radiactividad y la primera persona en la historia en recibir dos premios Nobel en disciplinas distintas, Física y Química. Su trayectoria la convirtió en un símbolo mundial del talento científico femenino.

Sin embargo, más allá de Curie, muchas otras mujeres realizaron aportaciones decisivas al conocimiento humano y al avance de disciplinas como la genética, la astronomía, la física nuclear o la biología molecular. Durante décadas, sus logros quedaron en segundo plano, eclipsados por colegas varones o por un contexto académico que apenas reconocía su trabajo.

Desde la genética hasta la astronomía o la física nuclear, estas científicas realizaron aportaciones decisivas que cambiaron nuestra comprensión del mundo. Recordarlas no es solo un ejercicio de justicia histórica, sino también una forma de inspirar a nuevas generaciones.

Aquí compilamos una pequeña selección de algunas de las mujeres científicas cuyas investigaciones cambiaron la historia, aunque no siempre obtuvieron el reconocimiento que merecían en su momento.

Nettie Stevens (Estados Unidos) - La genetista que descubrió los cromosomas sexuales

A comienzos del siglo XX, Nettie Stevens realizó experimentos decisivos en insectos que demostraron que el sexo de muchos organismos está determinado por la combinación de cromosomas X e Y. Hasta entonces, existían numerosas teorías sobre por qué nacían machos o hembras, pero su trabajo aportó por primera vez pruebas claras de un mecanismo biológico concreto, sentando las bases de la genética moderna.

Pese a la importancia de sus conclusiones, sus investigaciones no recibieron en su momento la misma difusión que las de colegas varones que trabajaban en líneas similares. Con el paso del tiempo, su figura ha sido reivindicada como fundamental para comprender la herencia y el desarrollo sexual en los seres vivos.

Henrietta Swan Leavitt (Estados Unidos) - La astrónoma que permitió medir el tamaño del universo

Henrietta Swan Leavitt se dedicaba a examinar placas fotográficas de estrellas variables cuando descubrió una relación crucial entre el brillo y el periodo de pulsación de las estrellas cefeidas. Este hallazgo permitió convertir a estos astros en auténticas reglas cósmicas, capaces de medir distancias enormes en el espacio.

Gracias a su trabajo, otros astrónomos pudieron determinar que nuestra galaxia no era la única y que el universo se extendía mucho más allá de lo imaginado. Aunque su contribución fue esencial para el desarrollo de la cosmología moderna, nunca obtuvo un reconocimiento equivalente en vida.

Cecilia Payne-Gaposchkin (Reino Unido) - La científica que reveló de qué están hechas las estrellas

En la década de 1920, Cecilia Payne-Gaposchkin presentó una tesis doctoral revolucionaria en la que demostraba que las estrellas están compuestas principalmente por hidrógeno y helio. Esta idea contradecía la creencia dominante de que su composición debía de ser similar a la de la Tierra, y transformó por completo la astrofísica.

Sus conclusiones fueron recibidas con escepticismo y en un primer momento se le aconsejó moderar sus afirmaciones. Años después, otros científicos llegaron a los mismos resultados y su trabajo fue reconocido como uno de los más influyentes de la historia de la astronomía.

Chien-Shiung Wu (China–Estados Unidos) - La física que desmontó una ley fundamental

En los años cincuenta, Chien-Shiung Wu dirigió un experimento decisivo que demostró que la llamada conservación de la paridad no se cumplía en determinadas interacciones nucleares, algo que hasta entonces se consideraba una ley básica de la física. Su meticuloso trabajo experimental confirmó una teoría reciente y obligó a replantear conceptos fundamentales.

El Premio Nobelfue concedido a los teóricos que habían propuesto la idea, mientras que Wu quedó fuera del reconocimiento oficial. Con el tiempo, su figura se ha consolidado como una de las grandes físicas experimentales del siglo XX y un referente para generaciones posteriores.

Rosalind Franklin (Reino Unido) - La investigadora clave en la estructura del ADN

Rosalind Franklin fue experta en cristalografía de rayos X y obtuvo imágenes decisivas para comprender la estructura del ADN, entre ellas la famosa "Fotografía 51", que mostraba con claridad la forma helicoidal de la molécula. Su rigor experimental fue esencial para que otros investigadores pudieran proponer el modelo de la doble hélice.

Sin embargo, no recibió reconocimiento en vida por esa contribución y falleció en 1958, antes de que se concediera el Nobel por el descubrimiento. Hoy se la considera una figura central en la biología molecular y un símbolo de cómo los prejuicios de género influyeron en la visibilidad científica.

Jocelyn Bell Burnell (Reino Unido) - La astrofísica que descubrió los púlsares

Mientras realizaba su tesis doctoral, Jocelyn Bell Burnell detectó una señal de radio extremadamente regular procedente del espacio que al principio resultó desconcertante. Pronto se comprobó que se trataba del primer púlsar identificado, un tipo de estrella de neutrones cuya observación abrió una nueva ventana al estudio del universo extremo.

El hallazgo fue atribuido oficialmente a su supervisor, que recibió el Premio Nobel, lo que generó un debate duradero sobre el reconocimiento en la ciencia. Décadas después, Bell Burnell es ampliamente celebrada por su aportación y por su defensa activa de la igualdad en la investigación científica.

