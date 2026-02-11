La Fundación ROC impulsa su acción solidaria con una nueva campaña de cooperación sanitaria en Tanzania

Los detalles Esta organización sin ánimo de lucro tiene una visión clara: ser motor de cambio en la salud global, en concreto en la salud urológica. Y lo hacen a través de una triple acción, de docencia, investigación y cooperación.

Docencia, investigación y cooperación sanitaria son los tres pilares que marcan el camino de la Fundación ROC, una organización sin ánimo de lucro que busca impulsar un cambio real en la salud urológica.

Desde la docencia, con becas y formación de médicos en África y América, la Fundación ROC defiende que "invertir en educación, ciencia y talento joven es una de las formas de general impacto social y sanitario a largo plazo".

Una vocación de ayuda que se refleja también en la investigación, participando en estudios para avanzar en el conocimiento de la salud. Y también en la cooperación sanitaria, con la colaboración con la Fundación Española de Cooperación Sanitaria (FECS) para construir un colegio y un hospital en Tanzania y el desarrollo de campañas de cirugía en varios países.

Es precisamente en Tanzania donde la Fundación ROC colabora en una campaña para seguir fortaleciendo el acceso a la cirugía urológica de alta complejidad y la formación médica especializada, elementos clave para generar un impacto sostenible en los sistemas de salud locales.

Los doctores Juan Justo Quintas y Vital Hevia ya se encuentran trabajando sobre el terreno, llevando a cabo cirugías renales complejas en pacientes con litiasis, anulación funcional renal y cáncer renal localizado, incluyendo nefrectomías radicales y una nefrectomía parcial.

La misión se ha iniciado con la bienvenida institucional de la directora del hospital, Sister Alicia, y del director médico, junto a profesionales internacionales y Fernando García Marín, presidente de la Fundación Española de Cooperación Sanitaria.

Un proyecto que demuestra que "la cooperación continuada es la que genera impacto real y duradero", señalan desde la organización. "Creemos en alianzas sólidas, transferencia de conocimiento y compromiso a largo plazo como motores de cambio en la salud global", añaden.

