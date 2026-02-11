¿Qué supone la presencia de un tiburón blanco en el Mediterráneo? El CSIC lo explica

Investigadores del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC), en colaboración con la Universidad de Cádiz, han hallado un ejemplar de tiburón blanco en aguas del Mediterráneo. ¿Pero qué supone esto?

Un tiburón blanco en el Mediterráneo español: este hallazgo ha sido documentado por investigadores del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC), en colaboración con la Universidad de Cádiz, y publicado recientemente en la revista científica 'Acta Ichthyologica et Piscatoria' y está dando mucho que hablar, dado que se trata de una especie emblemática y catalogada como vulnerable en el Mediterráneo occidental. Según explica José Carlos Báez, investigador del IEO-CSIC y primer autor del estudio, este animal desempeña un "papel fundamental" en el funcionamiento de ecosistemas marinos.

"Los grandes depredadores marinos cumplen una función clave en el equilibrio del océano. Como especies altamente migratorias, conectan diferentes regiones y contribuyen al buen estado del medio marino", señala el investigador. El animal localizado es un ejemplar juvenil, de unos dos metros de longitud, capturado de forma accidental en abril de 2023 dentro de la Zona Económica Exclusiva española. A través de análisis genéticos se pudo identificar a la especie, lo que convierte este hallazgo en uno de los pocos registros verificados de tiburón blanco en aguas españolas en las últimas décadas.

Hace algo más de dos años, hubo otro hallazgo considerable en relación a este animal: un estudiante de doctorado en biología de la Universidad de California Riverside capturó una imagen de un tiburón blanco recién nacido vivo cerca de Santa Bárbara (California, Estados Unidos). Se trataba de un ejemplar de 1,7 metros de longitud aproximadamente. En el caso del ejemplar recientemente descubierto en España, Báez ha subrayado que ha sido gracias a la colaboración con el sector pesquero, sin el cual "este tipo de registros excepcionales sería imposible de conocer y contextualizar científicamente".

Pero más allá de la sorpresa, hay que ahondar en lo que supone la presencia de este ejemplar en aguas del Mediterráneo. Desde el CSIC subrayan que una observación aislada de tiburón blanco en aguas españolas "no permite extraer conclusiones sólidas" por sí misma, pero revisando registros históricos y otras evidencias indirectas desde mediados del siglo XIX, han podido confirmar que el tiburón blanco mantiene una "presencia persistente, pero extremadamente infrecuente, en el Mediterráneo español", donde es muy difícil detectarlos.

Con los datos de que disponen los investigadores, no se puede afirmar que "la población mediterránea de tiburón blanco esté recuperándose", ha subrayado Báez, pero la presencia de este ejemplar sí podría reflejar una "mejora en los sistemas de seguimiento y comunicación, más que un aumento real del tamaño poblacional".

Desde el punto de vista científico, el hecho de que lo que se haya localizado haya sido un ejemplar juvenil de tiburón blanco sí es "especialmente relevante": "La presencia de individuos jóvenes aporta información clave sobre la estructura demográfica de la especie, especialmente en el caso de poblaciones catalogadas como vulnerables", ha explicado, aunque todavía es pronto para determinar si existen áreas de cría en aguas españolas, una cuestión que requiere otro tipo de programas de seguimiento, específicos y a largo plazo.

El CSIC subraya cómo este estudio pone de relieve la importancia de seguir desarrollando programas de seguimiento y conservación, que permitan "mejorar el conocimiento de esta especie en el Mediterráneo y avanzar hacia una gestión basada en la evidencia científica".

