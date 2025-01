No "solo hay dos generos" ni cromosomas 'XX' o 'XY': la ciencia confirma una diversidad biológica que debe ser respetada

Entre todas las ideas populistas que Trump ha prometido para su mandato, hay una que ha llamado especialmente la atención de Esperanza Aguirre. Ella misma ha dicho: "Estoy muy de acuerdo [...] sobre todo que solo hay dos sexos: mujeres y hombres".

"Solo hay dos géneros: hombre y mujer": Esta frase la dijo Trump durante su discurso de investidura, y Esperanza Aguirre la ha repetido este martes. Sin embargo, la ciencia contradice esta afirmación.

Estudios científicos defienden que hay más que solo los cromosomas XX en las mujeres y XY en los hombres. Existen también otras combinaciones cromosómicas, comoXXY o XXX, y personas que no se encasillan en estas dos categorías, a estas personas se les llama 'intersexuales'. Esto es un hecho respaldado por la ciencia, y está claramente documentado en los libros.

Ahora bien, más allá del ámbito científico, hay una carga más profunda en esa frase de "solo hay dos géneros". No solo revela ignorancia o una falta de respeto por la ciencia, sino que también refleja un intento de exclusión, diferenciación, marginación, e incluso de deshumanización por parte de Trump.

Decir que "solo hay dos géneros" no es una cuestión ideológica, sino una forma de no entender ni valorar la dignidad y la complejidad de cada ser humano. La diferencia debe ser abrazada, no rechazada.