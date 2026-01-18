La Fundación Nobel insiste en que el premio no se puede transferir: "Se otorgan a quienes han aportado el mayor beneficio a la humanidad"

¿Qué ha dicho? "Independientemente de lo que suceda con la medalla, el diploma o el dinero del premio, es y seguirá siendo el ganador original quien quedará registrado en la historia como el ganador del premio", ha afirmado la institución en un comunicado.

Donald Trump ha recibido simbólicamente un Premio Nobel de la Paz de manos de María Corina Machado, líder opositora venezolana y reciente galardonada, aunque la Fundación Nobel ha aclarado que estos premios son intransferibles. La institución subraya que los premios se otorgan a quienes han beneficiado a la humanidad y no pueden ser revocados ni compartidos. La fundación ha reiterado su misión de proteger la dignidad de los premios, destacando casos previos donde medallas fueron donadas o vendidas, como las de Kofi Annan o Dmitry Muratov, pero siempre manteniendo el reconocimiento al galardonado original.

Donald Trump ya tiene un Nobel, aunque no como le gustaría. María Corina Machado, líder de la oposición venezolana y reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz, le entregó este jueves la medalla que le acredita como ganadora de este galardón al presidente de Estados Unidos. Pero por si quedaba alguna duda, la institución ha dejado claro que "no puede revocarse, compartirse ni transferirse a otros" porque "se otorgan a quienes han aportado el mayor beneficio a la humanidad".

Después de que la venezolana entregara el galardón tras la afirmación de varios de los periodistas más cercanos al presidente estadounidense sobre que este eligió a Delcy Rodríguez y no a Machado como presidenta interina porque la líder conservadora no renunció al Nobel., la Fundación Nobel emitió un comunicado aseverando que este es intransferible.

"Independientemente de lo que suceda con la medalla, el diploma o el dinero del premio, es y seguirá siendo el ganador original quien quedará registrado en la historia como el ganador del premio. Incluso si la medalla o el diploma pasan posteriormente a manos de otra persona, esto no altera la identidad del ganador del Premio Nobel de la Paz. Un galardonado no puede compartir el premio con otros ni transferirlo una vez anunciado. El Premio Nobel de la Paz tampoco puede ser revocado. La decisión es definitiva y se aplica para siempre", reza el comunicado publicado este viernes.

Vista una posible confusión y los hechos que se siguen produciendo con un inquilino de la Casa Blanca con un ansia expansionista sobre Groenlandia, la Fundación Nobel ha vuelto a publicar un mensaje destacando que una de sus "misiones principales" es "salvaguardar la dignidad de los Premios Nobel y su administración".

Quizás por ese motivo ha vuelto a reiterar que los premios se otorgarán a quienes "han aportado el mayor beneficio a la humanidad" y es la propia organización la que "especifica quién tiene derecho a otorgar cada premio". "Por lo tanto, un premio no puede, ni siquiera simbólicamente, transmitirse ni distribuirse", ha señalado.

Otros Nobel regalados

Precisamente el comunicado de prensa de la fundación destaca que ya se han producido varios casos de venta o regalo de la medalla del comité noruego.

Uno de ellos es el Premio de la Paz de 2001 que se llevó Kofi Annan. En febrero de 2024, su viuda donó la medalla y el diploma a la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra porque aseguró que su deseo era que "su legado siguiera inspirando a las generaciones futuras".

Caso parecido ocurre con el Premio de la Paz 1921, Christian Lous Lange. La familia del primer noruego en obtener dicho honor cedió al Centro Nobel de la Paz en Oslo desde 2005 el galardón para que se exhibiera en la Cámara de Medallas. También se puede ver públicamente el Premio Nobel de Física 2016 de David Thouless. Su familia donó la medalla al Trinity Hall de la Universidad de Cambridge para que se exhibiera en el centro e inspirara a los estudiantes.

Otros, en cambio, han decidido directamente venderla generalmente para casos humanitarios. Por ejemplo, Dmitry Muratov, Premio Nobel de la Paz 2021, vendió su medalla por 103,5 millones de dólares en junio de 2022. La suma total se donó al fondo de UNICEF para los niños refugiados ucranianos.

James Watson, Premio de Medicina 1962, también vendió la suya en 2014 por 4,76 millones de dólares, un dinero que en gran parte de lo recaudado se destinó a la investigación científica. Eso sí, volvió a su poder porque el comprador fue el multimillonario ruso Alisher Usmanov y decidió entregársela. Por su parte, Leon Lederman, Premio de Física 1988, vendió su medalla en 2015 para cubrir gastos médicos relacionados con la demencia.

Ahora bien, si ha habido un caso muy parecido al que ha realizado Machado con Trump. En 1943, el escritor noruego Knut Hamsun, ganador del Premio de Literatura 1920, viajó a Alemania y se reunió con el ministro de Propaganda, Joseph Goebbels. A su regreso a Noruega, le envió su medalla Nobel como agradecimiento por el encuentro. Eso sí, se desconoce el paradero actual de la medalla.

