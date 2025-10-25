VENTAJAS
Renault presenta 'My Program', una apuesta por la fidelización basada en el trato premium
La marca francesa pondrá en marcha el 17 de noviembre un sistema de fidelización denominado 'my program' que premiará la relación del cliente con la marca, dándoles acceso automático a toda su red de talleres.
La progresión en el programa depende de factores como el número de vehículos Renault en propiedad, los servicios contratados, la frecuencia de paso por taller y el consumo en la red Renault. En función del nivel al que pertenezca cada cliente se podrá acceder a diferentes beneficios, como descuentos en operaciones y promociones exclusivas, servicios gratuitos como lavado, atención prioritaria y recogida o entrega del vehículo y experiencias exclusivas (sorteos o asistencia a eventos de la marca, entre otros).
Este programa busca recompensar la fidelidad y reforzar el vínculo entre Renault y sus clientes, ofreciendo ventajas tangibles y experiencias memorables y se enmarca dentro del objetivo de Renault de reinvetar su postventa con una estrategia que refuerza su compromiso con los clientes y que combina innovación, eficiencia logística y nuevos servicios diseñados para ofrecer tranquilidad, fidelidad y valor añadido.
