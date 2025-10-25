laSextaLogotipo de laSexta laSexta
Centímetros Cúbicos

Noticias Motor

¿Qué estás buscando?

VENTAJAS

Renault presenta 'My Program', una apuesta por la fidelización basada en el trato premium

La marca francesa pondrá en marcha el 17 de noviembre un sistema de fidelización denominado 'my program' que premiará la relación del cliente con la marca, dándoles acceso automático a toda su red de talleres.

Cartel de la marca Renault

Cartel de la marca RenaultEuropa Press

Publicidad

Víctor Cerón Huertas
Publicado:

La progresión en el programa depende de factores como el número de vehículos Renault en propiedad, los servicios contratados, la frecuencia de paso por taller y el consumo en la red Renault. En función del nivel al que pertenezca cada cliente se podrá acceder a diferentes beneficios, como descuentos en operaciones y promociones exclusivas, servicios gratuitos como lavado, atención prioritaria y recogida o entrega del vehículo y experiencias exclusivas (sorteos o asistencia a eventos de la marca, entre otros).

Talleres de coches
Talleres de coches | PIXABAY

Este programa busca recompensar la fidelidad y reforzar el vínculo entre Renault y sus clientes, ofreciendo ventajas tangibles y experiencias memorables y se enmarca dentro del objetivo de Renault de reinvetar su postventa con una estrategia que refuerza su compromiso con los clientes y que combina innovación, eficiencia logística y nuevos servicios diseñados para ofrecer tranquilidad, fidelidad y valor añadido.

Antena 3» Noticias Motor

Publicidad

Publicidad