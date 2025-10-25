Carlos Sainz sobre su sanción de cinco posiciones en la parrilla del GP de México: "Me parece desproporcionada"

Con la celebración del Gran Premio de México este fin de semana, era inevitable que a Carlos Sainz le preguntaran por el incidente que hubo entre él y Kimi Antonelli, que acabó dejando al español fuera de carrera. "Lo que sucede en la pista, se queda en la pista. La decisión de los comisarios de penalizarme con cinco posiciones en México por lo que sucedió me parece desproporcionado por el incidente", dijo Sainz.

Pese a que tendrá esa sanción en la parrilla del domingo, Sainz apuntó que no cambia su mentalidad para la cita mexicana aunque lo tendrá un poco más complicado. "No lo hace, porque aún así a pesar de ello tengo que clasificar lo más alto posible", afirmó.

Carlos Sainz durante el GP de Azerbaiyán | Europa Press

Por otro lado, el de Williams confesó que esta buena dinámica es con la que quiere llegar al 2026. "Es generar esa inercia de cara a 2026, desde Baku empezaron a salir las cosas, capitalizar oportunidades y conseguir mejores resultados. Hay que seguir construyéndola para poder tener un coche más competitivo el año que viene", añadió.