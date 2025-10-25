Qué debes estudiar para el nuevo examen teórico de la DGT

Estás preparándote para el teórico del permiso de conducir y merece la pena que conozcas hacia dónde se dirige el examen. Desde la DGT se han anunciado novedades clave que implican estudiar algo más que normas por memorizar.

A partir del 1 de octubre de 2025 el test seguirá teniendo 30 preguntas, pero la gran diferencia es que incluirá preguntas sobre las nuevas señales de tráfico, adaptadas al Reglamento revisado en julio de 2025.

Además, se busca que ya no solo reconozcas la respuesta correcta, sino que seas capaz de aplicar la norma en situaciones reales de circulación, dejando atrás el simple “memorizar y aprobar”.

Otro de los cambios más importantes es que, a partir de 2026, el examen incorporará vídeos con escenarios reales para evaluar tu reacción ante posibles riesgos, como lo hacen otros países europeos. Por lo que será importante estudiar procedimientos adecuados ante situaciones de riesgo o actitudes correctas frente a peatones o ciclistas.

Así que tu preparación debe ir más allá del libro y los test clásicos: comprende el “por qué” de cada norma, ejercita la toma de decisiones y entrena la observación en tráfico real.