Prueba Honda Civic e:HEV, un compacto que lo hace todo bien y consume poco

En 1972, aprovechando la crisis del petróleo, Honda lanzó un coche pequeño y ligero para intentar triunfar bajo los estándares de bajo consumo y fiabilidad. Así nació el Civic, una historia de éxito durante los últimos 53 años.

Obviamente esto también significa que ha evolucionado, y mucho. Ya no es un utilitario pequeño y “básico”, ahora es un compacto de 4,5 metros de largo lleno de tecnología. Pero hay algo en lo que sí es igual o, mejor dicho, mucho mejor: la eficiencia. Hoy comprobamos de primera mano cómo va el nuevo Honda Civic híbrido.

Este año ha recibido un lavado de cara, con ligeros cambios estéticos. Su frontal es carácter, su caída estilo coupé le da un punto de elegancia y la trasera cierra una postura de lo más prestacional. Estamos ante el acabado Advance, el más alto de la gama, y aunque el Civic ya incluye un equipamiento muy completo de serie, esta versión destaca por su parrilla en negro brillante, Faros LED con luces de carretera adaptativas, retrovisores en el color de la carrocería, cristales traseros tintados o un pequeño alerón.

Honda Civic e:HEV | Centímetros Cúbicos

El interior sigue el patrón elegante y confortable. Llaman la atención sus materiales suaves, su tapicería negra de símil piel que dan forma a unos asientos realmente envolventes, unas salidas de aire en forma de panal de abeja con controles muy elegantes y su techo solar panorámico practicable.

Todo se completa con dos características fundamentales: tecnología y habitabilidad. Destacando su cuadro de instrumentos digital de 10,2 pulgadas y una pantalla de 9, con conectividad con el móvil. Y, en segundo lugar, mucho espacio para cinco pasajeros y un maletero que va desde los 400 litros hasta alcanzar los 1.220 si abatimos los asientos traseros.

Prueba Honda Civic e:HEV | Centímetros Cúbicos

A este Civic lo mueve un sistema híbrido, capaz de desarrollar una potencia máxima de 184 CV, compuesto por un motor de gasolina, otro eléctrico y una batería. Es muy fácil saber cómo funciona. Por ejemplo, el motor de gasolina asiste al eléctrico trabajando a la vez al acelerar. Así estaríamos en un “modo” híbrido, en el que el coche rinde notablemente con un bajo consumo. Tendríamos un gasto de entre 4 y 5 l/100 km, y puede recorrer hasta 840 km con un tanque.

Y este no hace falta enchufarlo, pero puede hacer de 100% eléctrico. En dos casos: cuando se pisa por primera vez el acelerador o se circula a bajas velocidades. Esta energía eléctrica se va a acumulando en la batería a través de la frenada. El motor de combustión trabajaría solo en el único caso de que circulemos a velocidades altas.

Si buscas una conducción más deportiva o si prefieres optimizar al máximo el consumo en tu día a día en ciudad, hay cuatro modos de conducción. En el caso de elegir el Normal, equilibra potencia y eficiencia. En Sport mejora la aceleración y la respuesta. El Eco prioriza el consumo de combustible. Y en el Individual puedes personalizar el tren de potencia y la dirección según tus gustos. Es arrancar y el coche eres tú y tu forma de conducir.

Honda Civic e:HEV | Centímetros Cúbicos

También quiero destacar su eficaz, que no silencioso, cambio eCVT automático.

Un cambio que ha mejorado mucho. Igual que las levas del volante, que no son para cambiar de marcha, sino para optimizar el sistema de regeneración de energía, que es muy eficiente.

En general, el Civic es instantáneo desde parado, equilibrado, estable, tiene una dirección muy directa y es realmente muy fácil de conducir.

Y muy seguro. Honda ya incluye en todos sus modelos el paquete denominado Honda Sensing y, este Civic no iba a ser menos. Tenemos Control de crucero adaptativo, Asistencia en atascos, Frenada de emergencia automática o Detección de obstáculos incluso en superficies de vidrio.