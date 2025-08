¿Y si los coches de kilómetro cero son la opción más factible para ti? Aquí tienes 5 ventajas

Los precios, como os hemos contado en infinidad de veces a través de estudios, son un obstáculo para quien no se compra un coche y el condicionante principal en muchos casos para decantarse por uno. Por ello, en los últimos tiempos han irrumpido los de segunda mano, ocasión y de kilómetro cero como unas alternativas interesantes a quien no se puede costear un vehículo totalmente nuevo en el concesionario como era tradición. Dicho esto, en este post vamos a enfocarnos en los coches de kilómetro cero y para ello te contaremos 5 de sus ventajas.

5 ventajas de los coches de kilómetro cero

Son múltiples los beneficios que supone elegir un coche de kilómetro cero, pero para hacerte la vida más fácil y la lectura más cómoda hemos decidido poner el foco en 5 de ellos:

1. Están casi como nuevos

Para empezar, hay que saber que los coches de kilómetro cero son aquellos que solamente tienen el desgaste de haberse expuesto en salones y/o exposiciones de diversa índole, así como de haberse empleado en pruebas de conducción. Para que te hagas una idea, suelen tener en el contador menos de 100 kilómetros recorridos. Por lo tanto, hay poca diferencia respecto a los modelos que son totalmente nuevos en este sentido.

2. Su precio es más bajo del que puedes pensar en relación a un nuevo

A pesar de que el desgaste apenas se nota en comparación con lo que se siente al coger un coche totalmente nuevo, la tasación de un coche de kilómetro cero es claramente más baja. Así las cosas, puedes ahorrarte en torno a un 15-20 % si te decantas por él.

3. Los puedes tener al instante de comprarlos

Olvídate de meses de espera por tu vehículo, y es que cualquier coche de kilómetro cero que adquieras en una de las muchas ferias que hay para ello en nuestro país o a través de un concesionario físico o un e-commercelo tendrás de manera inmediata. Así que es la opción ideal para ti si necesitas un compañero de viaje y/o de rutina con urgencia.

4. La financiación es favorable

En algunos casos, los concesionarios necesitan quitarse de encima los coches de kilómetro cero que tienen. El propósito no es otro que cumplir los objetivos de ventas y márgenes marcados para el año en curso. Así que aprovéchalo si detectas esa oportunidad en el que tengas más cerca de casa o el que sea de tu confianza.

5. Tienen la misma garantía que un coche absolutamente nuevo

No te preocupes, comprar un coche de kilómetro cero no quiere decir que no esté asegurado ni que esté cubierto ante cualquier incidencia que tengas en la carretera o en tu ciudad. Así que puedes estar totalmente tranquilo.